Τραμπ: «Με τον Πούτιν συμφωνήσαμε σε μεγάλο βαθμό για ανταλλαγή εδαφών και εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ»

Με «δεκάρι» βαθμολόγησε τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ. Λίγες ώρες μετά την διμερή σύνοδο τους, ο Αμερικάνος πρόεδρος έδωσε συνέντευξη για τα όσα έγιναν στην Αλάσκα.

Μιλώντας στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, ακόμη και αν η συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έφερε την πολυπόθητη συμφωνία.

«Δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία», ξεκαθάρισε.

«Ξέρετε, είναι ένας άνθρωπος πολύ σκληρός σε αυτά τα ζητήματα, αλλά η συνάντηση ήταν θερμή και είναι πολύ καλό όταν αυτές οι 2 χώρες τα πηγαίνουν καλά. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Τώρα, κοιτάξτε, η Ουκρανία πρέπει να συμφωνήσει σε αυτό», συνέχισε.

Σχετικά με την ανταλλαγή εδαφών: ένα ζήτημα που προβληματίζει Ευρώπη και Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει με ανταλλαγές εδαφών και κάποιο είδος εγγύησης ασφάλειας από τις ΗΠΑ.

«Νομίζω ότι αυτά είναι τα σημεία που διαπραγματευτήκαμε και αυτά είναι τα σημεία στα οποία έχουμε συμφωνήσει σε μεγάλο βαθμό. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία».

Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν βρέθηκαν στην Αλάσκα για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια, με την ελπίδα να εργαστούν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Υπήρχαν πολλά σημεία στα οποία συμφωνήσαμε, τα περισσότερα από αυτά, θα έλεγα. Υπάρχουν και μερικά σημαντικά σημεία στα οποία δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμη, αλλά έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο».

Τα επόμενα βήματα στις ειρηνευτικές συνομιλίες περιλαμβάνουν τηλεφωνικές κλήσεις μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλων ηγετών του ΝΑΤΟ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι συμβουλεύει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να «κάνει μια συμφωνία».

«Νομίζω ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα ήθελε να λύσει το πρόβλημα και είναι ένα πρόβλημα που δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Αυτός είναι ένας πόλεμος. Όλες αυτές οι οικογένειες έχουν χάσει κάποιον. Χιλιάδες κρατούμενοι θα απελευθερωθούν».

Ο Αμερικάνος πρόεδρος αποκάλυψε ότι είναι πρόθυμος να παραστεί σε μια ειρηνευτική συνάντηση μεταξύ του Ρώσου και του Ουκρανού ομόλογού του.

«Τώρα, εξαρτάται πραγματικά από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ολοκληρώσει τη συμφωνία και θα έλεγα επίσης ότι τα ευρωπαϊκά έθνη πρέπει να εμπλακούν λίγο, αλλά εξαρτάται από τον ίδιον. Αν θέλουν, θα είμαι στην επόμενη συνάντηση», είπε.

«Θα κανονίσουν τώρα μια συνάντηση, υποθέτω. Ξέρετε, δεν ρώτησα γι’ αυτό… αλλά θέλω να βεβαιωθώ ότι θα ολοκληρωθεί και ότι έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να το ολοκληρώσουμε».

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ότι «μπορεί να επιβεβαιώσει» τις προηγούμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν θα είχε ξεσπάσει πόλεμος υπό την κυβέρνηση Τραμπ.