Στην Πάτρα για τις φωτιές την Τετάρτη ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Την Τετάρτη 20 Αυγούστου ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, θα επισκεφθεί την Αχαΐα και θα βρεθεί στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Το πρόγραμμα της επίσκεψής του έχει ως εξής:

09:00 π.μ.: Επίσκεψη στα Συχαινά της Πάτρας και συνάντηση με πυρόπληκτους κατοίκους.

11:30 π.μ.: Επίσκεψη στη Δυτική Αχαΐα και κατόπιν συνάντηση με πυρόπληκτους στα Ροΐτικα.

08:00 μ.μ.: Ομιλία σε σύσκεψη με μαζικούς φορείς της περιοχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα της Achaia Clauss.

Η επίσκεψη του κ. Κουτσούμπα εντάσσεται στο πλαίσιο της στήριξης προς τους πληγέντες κατοίκους και στην ανάδειξη των αναγκών αποκατάστασης των περιοχών που δοκιμάστηκαν από τις φωτιές.