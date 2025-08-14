Σουδάν: Τουλάχιστον 40 νεκροί σε μία εβδομάδα από χολέρα

Δεκάδες άνθρωποι πέθαναν την περασμένη εβδομάδα στο Σουδάν κατά τη χειρότερη επιδημία χολέρας των τελευταίων ετών, αναφέρουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Η οργάνωση επισημαίνει ότι τα ιατρικά κέντρα είναι στα όριά τους και τονίζει ότι οι οικογένειες στα στρατόπεδα προσφύγων και εκτοπισμένων συχνά δεν έχουν άλλη επιλογή από το να πίνουν βρώμικο νερό, που είναι η κύρια αιτία της χολέρας.

Πριν από δύο εβδομάδες βρέθηκε ένα πτώμα σε πηγάδι μέσα σε ένα από τα στρατόπεδα. Απομακρύνθηκε, αλλά μέσα σε δύο ημέρες οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να πιουν ξανά από το ίδιο νερό, είπαν οι MSF.

Η χολέρα στο Σουδάν εμφανίστηκε για πρώτη φορά πέρυσι και έκτοτε έχουν καταγραφεί σχεδόν 100.000 ύποπτα κρούσματα και πάνω από 2.470 θάνατοι.

Οι MSF ανέφεραν ότι οι ομάδες τους στην Ταβίλα, όπου εντοπίζονται πολλά κρούσματα, είχαν περιθάλψει περισσότερους από 2.300 ασθενείς με χολέρα τον Ιούλιο σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές.

Το κέντρο στο νοσοκομείο έχει 130 κλίνες, αλλά αναγκάστηκε να φιλοξενήσει 400 ασθενείς την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.

Η ασθένεια εξαπλώνεται καθώς οι άνθρωποι προσπαθούν να διαφύγουν από τις μάχες και επιδεινώνεται από τις έντονες βροχές, οι οποίες μολύνουν το νερό και κατακλύζουν τα συστήματα αποχέτευσης.

Ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης οι άνθρωποι χρειάζονται τουλάχιστον 7,5 λίτρα νερού την ημέρα για πόση, μαγείρεμα και υγιεινή, οι κάτοικοι της Ταβίλα πρέπει να επιβιώσουν με μόλις τρία λίτρα κατά μέσο όρο.