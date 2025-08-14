Σία Αναγνωστοπούλου: Ζητάμε από τον ΔΕΔΔΗΕ την άμεση αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο των Δήμων Πατρέων & Δυτικής Αχαΐας

Η βουλευτής Αχαΐας της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου με ανακοίνωση της, ζητά από τον ΔΕΔΔΗΕ την άμεση αποκατάσταση των βλαβών στο ηλεκτρικό δίκτυο του δήμου Πατρέων και του δήμου Δυτικής Αχαΐας, ιδιαίτερα στις πυρόπληκτες περιοχές.

Συγκεκριμένα η κ. Αναγνωστοπούλου αναφέρει τα εξής:

Ζητάμε από τον ΔΕΔΔΗΕ την άμεση αποκατάσταση των βλαβών στο ηλεκτρικό δίκτυο του δήμου Πατρέων και του δήμου Δυτικής Αχαΐας και συγκεκριμένα στις πυρόπληκτες περιοχές, όπου η καταστροφή του δικτύου ηλεκτροδότησης έχει σταματήσει και τη λειτουργία της υδροδότησης.

Μεγάλες περιοχές πυκνοκατοικημένες είναι χωρίς νερό. Δεν χρειάζεται επιχειρηματολογία για να καταλάβει κανείς την κρισιμότητα της έλλειψης νερού σε αυτές τις συνθήκες. Ζητάμε λοιπόν την άμεση αποκατάσταση των ζημιών στο ηλεκτρικό δικτυο και περιμένουμε χρονοδιάγραμμα των εργασιών.