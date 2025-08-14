Φωτιά στην Αχαΐα: Κάηκαν ολοσχερώς 550 οχήματα που φυλάσσονταν στο Τελωνείο Πάτρας

Στα 550 φθάνει ο αριθμός των αυτοκινήτων που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις του Τελωνείου Πατρών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην Δυτική Αχαΐα και κάηκαν ολοσχερώς από την φωτιά που έπληξε την περιοχή.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ τα περισσότερα από τα μισά οχήματα είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους, δηλαδή, δεν μπορούσαν να εκπλειστηριαστούν ως κανονικά οχήματα.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι ο υπαίθριος χώρος είχε αποψιλωθεί τον περασμένο Ιούνιο, με βάση τα όσα προβλέπει η νομοθεσία.

Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έχει ήδη δώσει εντολή, μόλις υποχωρήσει η θερμοκρασία, που εκλύουν οι λαμαρίνες από την πυρκαγιά, να γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών.