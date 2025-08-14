Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική

Το επόμενο διάστημα θα μεταφερθεί σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική
Σε δημόσια ψυχιατρική κλινική εισήχθη σήμερα (14/8) νωρίς το μεσημέρι, ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπου και νοσηλεύεται.
Ο τραγουδιστής αναμένεται το επόμενο διάστημα μετά από αίτημα του ίδιου και της οικογένειάς του, να μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική.
Σημειώνεται ότι ο τραγουδιστής εμφανιζόταν στο Fever τον χειμώνα του 2025.
ΠΗΓΗ .protothema.gr
