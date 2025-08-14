Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική

Το επόμενο διάστημα θα μεταφερθεί σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική

Σε δημόσια ψυχιατρική κλινική εισήχθη σήμερα (14/8) νωρίς το μεσημέρι, ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπου και νοσηλεύεται.

Ο τραγουδιστής αναμένεται το επόμενο διάστημα μετά από αίτημα του ίδιου και της οικογένειάς του, να μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική.

Σημειώνεται ότι ο τραγουδιστής εμφανιζόταν στο Fever τον χειμώνα του 2025.

ΠΗΓΗ .protothema.gr

Ειδήσεις Τώρα

Αεροφωτογραφία αποκαλύπτει την πύρινη πολιορκία της Πάτρας

Φωτιά στην Πάτρα: Φόβοι για μόλυνση του αέρα και του νερού

Πάτρα: Οι ύποπτες κινήσεις του 25χρονου που συνελήφθη για εμπρησμό -Δείτε βίντεο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Γιώργος Μαζωνάκης

Spotlight