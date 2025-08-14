Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική

Σε δημόσια ψυχιατρική κλινική εισήχθη σήμερα (14/8) νωρίς το μεσημέρι, ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπου και νοσηλεύεται.

Ο τραγουδιστής αναμένεται το επόμενο διάστημα μετά από αίτημα του ίδιου και της οικογένειάς του, να μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική.

Σημειώνεται ότι ο τραγουδιστής εμφανιζόταν στο Fever τον χειμώνα του 2025.

