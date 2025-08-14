9 ηθοποιοί του Παρά Πέντε που έχουν πεθάνει

Κάποιοι «έφυγαν» ξαφνικά και άδικα
Το φετινό καλοκαίρι δυο ηθοποιοί που αγαπήθηκαν μέσα από τους ρόλους τους στη σειρά «Παραπέντε», δυστυχώς έφυγαν ξαφνικά από τη ζωή.
Μετά το θάνατο του Γεράσιμου Μιχελή, συγκλονίζει η είδηση πως πέθανε και η Πόπη Χριστοδούλου.
Μπορεί η σειρά να επιστρέφει με ένα επετειακό επεισόδιο αφιερωμένο στους τηλεθεατές που αγάπησαν τη σειρά αυτή, ωστόσο, αρκετοί θα είναι οι ηθοποιοί που θα λείπουν…
Διαβάστε περισσότερα στο youweekly
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr