Πέθανε η ηθοποιός Πόπη Χριστοδούλου: Ήταν η Ρίτσα και η Μάρθα από το «Πάρα Πέντε»

«Έφυγε» πρόωρα από τη ζωή η Πόπη Χριστοδούλου, η ταλαντούχα ηθοποιός που αγάπησε το ευρύ κοινό μέσα από τους ρόλους της Ρίτσας και της Μάρθας στην κωμική σειρά του Γιώργο Καπουτζίδη «Στο Πάρα Πέντε».

Η γνωστή καλλιτέχνιδα, που έπαιξε με επιτυχία τους ρόλους των οικιακών βοηθών της Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου στο «Πάρα Πέντε», είχε διαγράψει μία λαμπρή πορεία κυρίως στον θεατρικό χώρο και ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους συναδέλφους της. Την τραγική είδηση του θανάτου της Πόπης Χριστοδούλου έκανε γνωστή ο σεναριογράφος και η ηθοποιός, Παναγιώτης Καποδίστριας.

«Είναι από αυτές τις στιγμές που δεν μπορώ να πω τίποτα. Ποιος; Εγώ! Είναι σα να μην υπάρχουν λέξεις. Πώς διάολο μπορείς να χωρέσεις σε λίγες προτάσεις τόσα χρόνια;

Θέατρο, τηλεόραση, σκηνοθεσίες, παρέα νύχτες ατελείωτες. Γέλια, κλάματα, τσακωμοί (καυγάδες ομηρικοί) και μετά αγκαλιά. Αυτή η ζεστή ή αγκαλιά… Εκείνη που δε θες να τελειώσει… Παρέα με εκείνο το κόκκινο φουστάνι που τόσο ήθελες να φορέσεις. Και κατάφερα στο φόρεσα. Ξέρεις εσύ…

Σε ευχαριστώ για όλα όσα μοιραστήκαμε πάνω και κάτω από τη σκηνή. Καλό σου ταξίδι, Ποπάκι… Σε ευχαριστώ που υπήρξες κομμάτι της ζωής μου. Σε ευχαριστώ που υπήρξα κομμάτι της ζωής σου. Τα άλλα θα στα πω μετά. Καληνύχτα…», έγραψε στην ανάρτησή του ο Παναγιώτης Καποδίστριας.