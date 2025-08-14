Πειραιάς: Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την άφιξη των Ισραηλινών απο το κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris»

Εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (14/0802025) έξω από την πύλη υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Πειραιά, με σκοπό να εμποδίσουν την αποβίβαση επιβατών του πλοίου «Crown Iris» που κατέπλευσε από το Ισραήλ.

Στην περιοχή του λιμανιού στον Πειραιά έχει αναπτυχθεί ισχυρή αστυνομική δύναμη, με κλούβες των ΜΑΤ να έχουν σχηματίσει φράγμα μπροστά στην πύλη 12, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση και η ασφαλής αποβίβαση των Ισραηλινών τουριστών από το κρουαζιερόπλοιο και να αποφύγουν τους πολίτες που διαδηλώνουν, καθώς και μέλη του ΠΑΜΕ που έχουν συγκεντρωθεί.

«Το κρουαζιερόπλοιο με τους Ισραηλινούς στρατιώτες είναι ανεπιθύμητο! Να γυρίσει πίσω! Η Ελλάδα δεν θα γίνει χώρα ανάπαυσης για εγκληματίες πολέμου!» τονίζει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ, καλώντας τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα να εκφράσουν μαχητικά την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό.

Συγκεκριμένα, η Τροχαία εφαρμόζει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το ύψος της πλατείας Λεόντων για τη διευκόλυνση της κίνησης γύρω από το λιμάνι. Μέχρι στιγμής έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μαρίας Χατζηκυριάκου, από το ύψος της συμβολής της με Λεωφόρο Χατζηκυριάκου.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοια κινητοποίηση για το ίδιο κρουαζιερόπλοιο είχε πραγματοποιηθεί και την Τετάρτη (13/8/2025) στον Βόλο, με μέλη του ΠΑΜΕ να εκφράζουν την αντίθεσή τους στην παρουσία του «Crown Iris» στα ελληνικά λιμάνια.