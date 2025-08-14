Πάτρα: Οι πρωτοβουλίες για τους πυρόπληκτους

επιχειρηματίες παραχώρησαν στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας υποδομές για τη φιλοξενία πυρόπληκτων
Μπροστά στις δύσκολες στιγμές που βιώνει η Πάτρα λόγω των πυρκαγιών,επιχειρηματίες παραχώρησαν στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας υποδομές για τη φιλοξενία πυρόπληκτων.
Συγκεκριμένα, ο Βαγγέλης Λιώλος διέθεσε το Promitheas Park, ενώ ο Κώστας Μαρλαφέκας άνοιξε τα γήπεδα του Γλαύκου, προσφέροντας κλιματιζόμενους χώρους, νερό και φαγητό. Παράλληλα, με πρωτοβουλία του προέδρου του ΠΕΑΚ, Παναγιώτη Λυκούδη, ανοίγει και το δημόσιο Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτρης Τόφαλος».
Οι ενέργειες συντονίστηκαν άμεσα από τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη και τον Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού Παναγιώτη Αντωνόπουλο, με στόχο την έγκαιρη στήριξη όσων δοκιμάζονται.
Ο κ. Ζαΐμης, σε δήλωσή του, τόνισε:
«Σε στιγμές κρίσης, η κοινωνία μας γίνεται μια “γροθιά”. Αυτή η έμπρακτη αλληλεγγύη επιχειρηματιών που άνοιξαν τους χώρους στους συνανθρώπους μας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, αποτελεί πράξη ανθρωπιάς. Ως Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ενθαρρύνουμε κάθε τέτοια πρωτοβουλία και ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμβάλλουν σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα. Όλοι μαζί θα ξεπεράσουμε ακόμα μια μάχη. Κυρίαρχο μέλημα μας παραμένει πάντα η ανθρώπινη ζωή».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr