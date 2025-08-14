Πάτρα: Οι πρωτοβουλίες για τους πυρόπληκτους

Μπροστά στις δύσκολες στιγμές που βιώνει η Πάτρα λόγω των πυρκαγιών,επιχειρηματίες παραχώρησαν στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας υποδομές για τη φιλοξενία πυρόπληκτων.

Συγκεκριμένα, ο Βαγγέλης Λιώλος διέθεσε το Promitheas Park, ενώ ο Κώστας Μαρλαφέκας άνοιξε τα γήπεδα του Γλαύκου, προσφέροντας κλιματιζόμενους χώρους, νερό και φαγητό. Παράλληλα, με πρωτοβουλία του προέδρου του ΠΕΑΚ, Παναγιώτη Λυκούδη, ανοίγει και το δημόσιο Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτρης Τόφαλος».

Οι ενέργειες συντονίστηκαν άμεσα από τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη και τον Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού Παναγιώτη Αντωνόπουλο, με στόχο την έγκαιρη στήριξη όσων δοκιμάζονται.