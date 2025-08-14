Δήμος Αιγιάλειας: Στο πλευρό των πυρόπληκτων της Πάτρας και της Δυτικής Αχαΐας

Την αμέριστη συμπαράστασή του προς τους Δήμους Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας, καθώς και σε όλους τους πολίτες που πλήττονται από τις πυρκαγιές, εξέφρασε ο Δήμος Αιγιαλείας.

«Η καταστροφή δεν γνωρίζει διοικητικά όρια. Η αγωνία και ο πόνος των συνανθρώπων μας είναι κοινός», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή σειρά άμεσων δράσεων:

Ενεργοποίηση των Εθελοντικών Ομάδων Δασοπροστασίας Αιγιαλείας για ενίσχυση της πυρασφάλειας σε διασυνοριακές περιοχές.

Διάθεση δημοτικών χώρων φιλοξενίας για προσωρινή στέγαση πυρόπληκτων, εφόσον ζητηθεί.

Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης, επίσης εφόσον ζητηθεί.

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας, στο μήνυμά του, υπογράμμισε:

«Η φωτιά που κατακαίει την Πάτρα μάς πληγώνει όλους. Ως Δήμος, στεκόμαστε έμπρακτα στο πλευρό εκείνων που δοκιμάζονται με ανθρώπινη παρουσία, συντονισμένες ενέργειες και ενεργοποίηση της κοινωνίας. Παραμένουμε όλοι σε εγρήγορση, αρωγοί και συμπαραστάτες απέναντι στον ανθρώπινο πόνο».