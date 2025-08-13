Μνημόσυνο για την Καλαβρυτινή Μάνα την Πέμπτη 14-8-2025 το πρωί

Την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025 και ώρα 9:00 το πρωί, θα τελεστεί το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο για την Καλαβρυτινή Μάνα, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην μαρτυρική πόλη των Καλαβρύτων.

Φέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια από την καθιέρωσή του και την πραγματοποίησή του από την Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας σε αγαστή συνεργασία με το Δήμο Καλαβρύτων, την τότε Ένωση Καλαβρυτινών Πάτρας, το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος και την Ένωση Θυμάτων Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.

Οι Καλαβρυτινές Μανάδες, οι Καλαβρυτινές Γυναίκες του Δεκέμβρη του ’43, αυτές οι ηρωικές μορφές, έχουν πια όλες φύγει από τη ζωή. Ζουν όμως μέσα μας σαν προσφιλείς οικογενειακές μορφές αλλά και ως ισχυρά σύμβολα αδιάκοπου αγώνα, ανυπέρβλητης προσφοράς και αυταπάρνησης. Ανέθρεψαν τα ορφανά τους, αναγέννησαν την εκ βάθρων κατεστραμμένη από τη ναζιστική θηριωδία πόλη μας, τίμησαν τους νεκρούς τους και φάνηκαν αντάξιες της ιστορίας του τόπου μας, στην οποία έγραψαν τη δική τους λαμπρή σελίδα. Οι μετέπειτα γενιές τούς οφείλουμε πολλά.

Ομιλήτρια θα είναι η κ. Αντιόπη Καμπά – Χονδρονικόλα, Γενική Γραμματέας της Ένωσης Κακαβρυτινών Αθήνας, με πολύχρονη και συνεπή προσφορά σε αυτήν.

Ο παππούς της Νικόλαος Χονδρονικόλας ήταν 43 ετών όταν εκτελέστηκε στη Ράχη του Καπή μαζί με τα 3 μεγαλύτερα παιδιά του, τον δεκαεννιάχρονο Αντώνη, τον δεκαεπτάχρονο Γιώργο και τον δεκαπεντάχρονο Χρήστο.

Η γιαγιά της Αντιόπη, το γένος Κουβελιώτη, έμεινε με 5 ορφανά. Το μεγαλύτερο ήταν ο πατέρας της ομιλήτριας, Πάνος (13 ετών) και το μικρότερο ο Γιαννάκης (1 έτους). Ο Γιαννάκης ήταν ανάμεσα στα 33 παιδιά που πήγαν στην Γερμανία και πέθανε εκεί από πνιγμό σε ηλικία 14 ετών.

Μετά την καταστροφή, μαζί με την οικογένεια έμεινε και η αδελφή του παππού της, η Αργυρή, χήρα του εκτελεσθέντος Χαράλαμπου Οικονομόπουλου. Το '43 ήταν νιόπαντρη και χωρίς παιδιά. Τόσο η γιαγιά της Αντιόπη, όσο και η γιαγιά της Αργυρή έχουν ισότιμη θέση στη μνήμη και την καρδιά της.

Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας καλεί με την ανακοίνωση της, τα μέλη μας και όλους τους συμπατριώτες Καλαβρυτινούς όπως παρευρεθούν στην τελετή εις μνήμη και υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των ηρωίδων Καλαβρυτινών Μανάδων.

Πρόεδρος της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας είναι η Ελένη Χάμψα & Γενική Γραμματέας η Αντιόπη Καμπά - Χονδρονικόλα.