Πάτρα: Στα πύρινα μέτωπα η Δημοτική αρχή με εργαζόμενους και μηχανήματα του Δήμου

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, βρέθηκε από τις πρώτες στιγμές στο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς στο Θεριανό, στα Μοιραίικα και στη ΒΙΠΕ, μαζί με κλιμάκιο της Δημοτικής Αρχής, εργαζόμενους και μηχανήματα και υδροφόρες του Δήμου και της ΔΕΥΑΠ για να συνδράμουν στο έργο της Πυροσβεστικής.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Πατρέων έσπευσε στο άλλο μέτωπο φωτιάς στο Πλατάνι.