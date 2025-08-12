Ισπανία: Ένας νεκρός σε δασική πυρκαγιά κοντά στη Μαδρίτη

Οι πυροσβέστες στην Ισπανία έθεσαν υπό έλεγχο δασική πυρκαγιά που έκαιγε κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας, τη Μαδρίτη, στην περιοχή του Τρες Κάντος, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, ενώ υποχρέωσε τις αρχές να απομακρύνουν 180 ανθρώπους από τις εστίες τους, ανακοίνωσαν σήμερα οι περιφερειακές αρχές.

Οι ευνοϊκές συνθήκες στη διάρκεια της νύχτας επέτρεψαν να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η Κοινότητα της Μαδρίτης.

Ένας άνδρας, που είχε διακομισθεί με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Λα Παθ καθώς είχε υποστεί εγκαύματα στο 98% του σώματός του, απεβίωσε αργότερα, σημείωσε η Κοινότητα της Μαδρίτης.