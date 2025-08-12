Συνελήφθη 25χρονος για εισαγωγή κάνναβης στην Ελλάδα μέσω courier – Αναζητείται ο τράπερ συνεργός του

Ένα μυστήριο δέμα ξεκίνησαν να ελέγχουν αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αεροδρομίου και όπως αποδείχθηκε… πολύ καλά έκαναν.

Το εν λόγω πακέτο περιείχε πάνω από 5 κιλά κάνναβη. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 25χρονος ενώ αναζητείται και ο συνεργός του, γνωστός 30χρονος τράπερ

Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών αποκαλύφθηκε πως το συγκεκριμένο δέμα το οποίο προερχόταν από τις ΗΠΑ με προορισμό την Ελλάδα, περιείχε 10 αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 5.625 γραμμαρίων. Μέσω «ελεγχόμενης παράδοσης», το δέμα έφτασε στον αποστολέα του και έτσι ο 25χρονος συνελήφθη στη λεωφόρο Κηφισίας, το μεσημέρι της Δευτέρας (11.08.2025). Το συγκεκριμένο δέμα παραλήφθηκε για λογαριασμό του τράπερ υπήκοου Κύπρου.