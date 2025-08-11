Δήμος Καλαβρύτων: Θέατρο, Γεράσιμος Ανδρεάτος, πάρτι νεολαίας και αθλητισμός στο «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2025»

Την Πέμπτη 14-8 ο δημοφιλής ερμηνευτής Γεράσιμος Ανδρεάτος θα ερμηνεύσει αγαπημένες λαϊκές μελωδίες του Μίκη Θεοδωράκη, στην κεντρική πλατεία της Δημοτικής Κοινότητας Αροανίας
Εκατοντάδες κάτοικοι και επισκέπτες του Δήμου Καλαβρύτων συμμετέχουν καθημερινά στις εκδηλώσεις του «Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2025» οι οποίες, πέραν της μεγάλης συναυλίας με τον Μάριο Φραγκούλη στο Πανελλήνιο Ηρώο Εθνικής Παλιγγενεσίας Αγωνιστών 1821 στην Αγία Λαύρα (προγραμματισμένη για το βράδυ της Δευτέρας 11-8), συνεχίζονται τις επόμενες μέρες με μουσική, θέατρο, πάρτι νεολαίας, αθλητικές δραστηριότητες, παραστάσεις Καραγκιόζη και ταχυδακτυλουργών.
«Τα τελευταία χρόνια οι καλοκαιρινές πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας γίνονται πόλος έλξης για όλο και περισσότερους επισκέπτες που έρχονται να ζήσουν μαζί μας μοναδικές στιγμές. Η πρόσκληση μας είναι ανοικτή προς όλους να έρθουν και να μοιραστούν μαζί μας αυτό το ταξίδι στη μουσική, στο θέατρο, στο χορό, σε κάθε μορφή πολιτιστικής έκφρασης και καλλιτεχνικής δημιουργίας», αναφέρει σε δήλωση του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος.
Αναλυτικά οι εκδηλώσεις -σ’ όλες η είσοδος είναι ελεύθερη- των επόμενων ημερών έχουν ως εξής:
ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΩ ΛΟΥΣΟΥΣ
Την Τρίτη 12-8, στις 7.30 μ.μ., στον Πύργο Πετμεζαίων στους Κάτω Λουσούς έχει προγραμματιστεί παρουσίαση αυθεντικών ενδυμασιών και οπλισμού της Ελληνικής Επανάστασης και ομιλία για τις ιδιαίτερες διατροφικές συνήθειες των Αγωνιστών και την ιατρική τους περίθαλψη κατά τη διαβίωσή τους στην ύπαιθρο.
Η παρουσίαση θα γίνει από τον κ. Θεόδωρο Κωτσάκη και τον κ. Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλόπουλο, μέλη της Ιστορικής και Εθνολογικής εταιρείας Πελοποννήσου καθώς και του Ομίλου Απογόνων Αγωνιστών 1821.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Την ίδια μέρα, την Τρίτη 12 Αυγούστου και έως το Σάββατο 16 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Καλαβρύτων φιλοξενείται το τουρνουά ποδοσφαίρου 7χ7 «Λάμπης Γκρίντζος» και το αντίστοιχο τουρνουά μπάσκετ 3χ3 «Γεώργιος Δημήτρουλας».
«ΑΜΕΤΙ ΜΟΥΧΑΜΕΤΙ»
Την Τρίτη 12-8-2025, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Χελμού στα Καλάβρυτα, παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση του Γιώργου Μακρή «Αμέτι Μουχαμέτι στο Αιγαίο» με γκεστ σταρ τον γνωστό και αγαπητό ηθοποιό Μάρκο Λεζέ. Πρόκειται για μια νεοελληνική κωμωδία παλαιάς κοπής. Μια θεατρική εμπειρία που καθηλώνει από την πρώτη κιόλας σκηνή της. Με σενάριο αιχμηρό, με ρυθμούς καταιγιστικούς και χαρακτήρες σε απόλυτη απογείωση, η παράσταση ξεπερνά κάθε προσδοκία.
Πρωταγωνιστούν οι Γιώργος Μακρής, Αρετή Τσιαμπόκαλου, Sindorela Sindy, Νάνσυ Πλέσσα, Κατερίνα Βολίκα, Ανδρέας Κούτρας και γκεστ σταρ ο Μάρκος Λεζές.
ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΚΑΙ «ΗΜΕΡΑΣΙΑ»
Έως την Κυριακή 17 Αυγούστου οργανώνεται το 3ο Αθλητικό Αντάμωμα των Δημοτικών Ενοτήτων Αροανίας και Παίων με αγώνες ποδοσφαίρου ανδρών και παίδων.
Την Τετάρτη 13 Αυγούστου, στις 19.00, με αφετηρία τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος στην Δημοτική Ενότητα Κάτω Λουσών, με την υποστήριξη και συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου «Ο Χελμός», διοργανώνεται ο Αγώνας Δρόμου «Ημεράσια» στη μνήμη του Ολυμπιονίκη Αριστόβουλου Πετμεζά.
Τα «Ημεράσια» κινούνται σε μία ασφαλτοστρωμένη, κυρίως επίπεδη διαδρομή, με λίγες ανηφόρες. Οι συμμετέχοντες θα τρέξουν έναν γρήγορο και δυναμικό αγώνα μέσα στη φύση δίπλα στις πλαγιές των Αροανίων και σε υψόμετρο 1070 μέτρων.
ΣΤΟΝ ΛΑΔΩΝΑ
Αυτή την Τετάρτη 13 Αυγούστου, στις 10 μ.μ., στη Δημοτική Κοινότητα Λυκούριας, στις Πηγές του Λάδωνα, διοργανώνεται το 3o Ladonas River Party με τη συμμετοχή δημοφιλών Djs και του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Λιβάνη. Το πάρτι συνδιοργανώνεται με τον Σύλλογο Λυκουριωτών.
ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΟΑΝΙΑ
Την παραμονή της εορτής της Παναγίας, στις 8.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία της Δημοτικής Κοινότητας Αροανίας, με την συνδιοργάνωση του Συλλόγου Σοποτινών (Αροανίων) «Ο Άγιος Παύλος», στο πλαίσιο των «Γιοβάννειων», ο δημοφιλής ερμηνευτής Γεράσιμος Ανδρεάτος θα ερμηνεύσει αγαπημένες λαϊκές μελωδίες του Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων φέτος από τη γέννηση του μεγάλου συνθέτη. Στο πιάνο και στην ενορχήστρωση ο Χρήστος Κουμούσης, στο μπουζούκι ο Βασίλης Παπαδόπουλος και στην κιθάρα ο Βαγγέλης Κονταράτος.
ΣΤΗΝ ΚΕΡΤΕΖΗ
Επίσης, την Πέμπτη 14 Αυγούστου, στην κεντρική πλατεία της Δημοτικής Κοινότητας Κέρτεζης, ο Γιώργος Μπέκιος και η ορχήστρα του θα παρουσιάσουν ένα μοναδικό αφιέρωμα στην παραδοσιακή μουσική και στο δημοτικό τραγούδι.
· Την Τρίτη 12 Αυγούστου ( 9 μ.μ.) στη Δημοτική Κοινότητα Λυκούριας, το Σάββατο 16 Αυγούστου στη Δημοτική Κοινότητα Λαγοβουνίου και την Κυριακή 17 Αυγούστου στη Δημοτική Ενότητα Πετσάκων έχουν προγραμματιστεί παραστάσεις Θεάτρου Σκιών απ’ τον Πατρινό καραγκιοζοπαίκτη Κώστα Μακρή με τίτλο «Ο Καραγκιόζης τραγουδιστής» και διοργάνωση απ’ την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Θ’ ακολουθήσουν παραστάσεις σε Σειρές (22 Αυγούστου), Τριπόταμα (23 Αυγούστου) και Άνω Βλασία (28 Αυγούστου).
Οι παραστάσεις Ταχυδακτυλουργών με τους X - Saltibagos και τίτλο «Don’ t worry, be happy» έχουν προγραμματιστεί (ώρα έναρξης 9 μ.μ.) σε: Κούτελη (16 Αυγούστου), Φίλια (17 Αυγούστου), Δάφνη (18 Αυγούστου), Κέρτεζη (22 Αυγούστου), Αγρίδι (23 Αυγούστου) και Κρινόφυτα (27 Αυγούστου).
