Δήμος Καλαβρύτων: Θέατρο, Γεράσιμος Ανδρεάτος, πάρτι νεολαίας και αθλητισμός στο «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2025»

Εκατοντάδες κάτοικοι και επισκέπτες του Δήμου Καλαβρύτων συμμετέχουν καθημερινά στις εκδηλώσεις του «Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2025» οι οποίες, πέραν της μεγάλης συναυλίας με τον Μάριο Φραγκούλη στο Πανελλήνιο Ηρώο Εθνικής Παλιγγενεσίας Αγωνιστών 1821 στην Αγία Λαύρα (προγραμματισμένη για το βράδυ της Δευτέρας 11-8), συνεχίζονται τις επόμενες μέρες με μουσική, θέατρο, πάρτι νεολαίας, αθλητικές δραστηριότητες, παραστάσεις Καραγκιόζη και ταχυδακτυλουργών.

«Τα τελευταία χρόνια οι καλοκαιρινές πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας γίνονται πόλος έλξης για όλο και περισσότερους επισκέπτες που έρχονται να ζήσουν μαζί μας μοναδικές στιγμές. Η πρόσκληση μας είναι ανοικτή προς όλους να έρθουν και να μοιραστούν μαζί μας αυτό το ταξίδι στη μουσική, στο θέατρο, στο χορό, σε κάθε μορφή πολιτιστικής έκφρασης και καλλιτεχνικής δημιουργίας», αναφέρει σε δήλωση του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος.

Αναλυτικά οι εκδηλώσεις -σ’ όλες η είσοδος είναι ελεύθερη- των επόμενων ημερών έχουν ως εξής:

ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΩ ΛΟΥΣΟΥΣ

Την Τρίτη 12-8, στις 7.30 μ.μ., στον Πύργο Πετμεζαίων στους Κάτω Λουσούς έχει προγραμματιστεί παρουσίαση αυθεντικών ενδυμασιών και οπλισμού της Ελληνικής Επανάστασης και ομιλία για τις ιδιαίτερες διατροφικές συνήθειες των Αγωνιστών και την ιατρική τους περίθαλψη κατά τη διαβίωσή τους στην ύπαιθρο.

Η παρουσίαση θα γίνει από τον κ. Θεόδωρο Κωτσάκη και τον κ. Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλόπουλο, μέλη της Ιστορικής και Εθνολογικής εταιρείας Πελοποννήσου καθώς και του Ομίλου Απογόνων Αγωνιστών 1821.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ

Την ίδια μέρα, την Τρίτη 12 Αυγούστου και έως το Σάββατο 16 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Καλαβρύτων φιλοξενείται το τουρνουά ποδοσφαίρου 7χ7 «Λάμπης Γκρίντζος» και το αντίστοιχο τουρνουά μπάσκετ 3χ3 «Γεώργιος Δημήτρουλας».