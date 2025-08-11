Σε «κόκκινο συναγερμό» οι Αρχές της Ιταλίας: Τρεις θάνατοι από πιθανή αλλαντίαση

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει υπόθεση τροφικής δηλητηρίασης στην Ιταλία, με τρεις ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότερους από 15 να παρουσιάζουν ανησυχητικά συμπτώματα που παραπέμπουν σε αλλαντίαση.

Οι αρχές ερευνούν ήδη δέκα άτομα για πιθανή εμπλοκή.

Δύο θάνατοι στην Καλαβρία

Οι δύο πρώτες περιπτώσεις καταγράφηκαν στην Καλαβρία. Τα θύματα, ο 52χρονος Λουίτζι Ντι Σάρνο και η 45χρονη Ταμάρα Ντ’ Ακούντο, κατανάλωσαν σάντουιτς με λουκάνικο και κορυφές γογγυλιού (cime di rapa) από πλανόδιο πωλητή στο Ντιαμάντε. Μέσα σε λίγες ώρες και μέχρι δύο ημέρες, άρχισαν να εμφανίζονται σοβαρά συμπτώματα δηλητηρίασης.

Η εισαγγελία της Πάολα έχει ξεκινήσει έρευνα κατά δέκα προσώπων, μεταξύ των οποίων ο πωλητής των σάντουιτς, τρία στελέχη των εταιρειών που παρήγαγαν τα ύποπτα προϊόντα, αλλά και πέντε γιατροί από υγειονομικές μονάδες στην επαρχία Κοζέντσα, όπου μεταφέρθηκαν τα θύματα. Οι κατηγορίες που εξετάζονται περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικής βλάβης και διακίνηση τροφίμων επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ιατρική φροντίδα που έλαβαν ο Ντι Σάρνο και η Ντ’ Ακούντο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε καθυστέρηση στη διάγνωση και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων τους.

Η πορεία του 52χρονου Λουίτζι Ντι Σάρνο

Ο Ντι Σάρνο, που βρισκόταν για διακοπές στο Ντιαμάντε, κατανάλωσε το ύποπτο σάντουιτς τη Δευτέρα. Κατά την επιστροφή του, παρουσίασε εμετούς και γενική αδυναμία. Την επόμενη μέρα επισκέφθηκε τοπική κλινική, έλαβε εξιτήριο, αλλά η κατάστασή του επιδεινώθηκε. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της αδερφής του στο FanPage, της τηλεφώνησε λέγοντας: «Πεθαίνω, δε βλέπω καλά, δεν μπορώ να καταπιώ, πονάω παντού».

Το βράδυ της Τετάρτης, η οικογένεια αποφάσισε να τον μεταφέρει στη Νάπολι για εξειδικευμένες εξετάσεις. Όμως, κατά τη διάρκεια της διαδρομής και ενώ ένιωθε ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει, σταμάτησε το αυτοκίνητο, βγήκε έξω και κατέρρευσε. Παρά την άμεση κινητοποίηση, με ελικόπτερο και διασώστες, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.