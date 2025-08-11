Back to Top
Αυτοκίνητο έπεσε στον γκρεμό στην Αθηνών - Σουνίου: Στο νοσοκομείο η 60χρονη οδηγός

Η οδηγός μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας

Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (11.08.2025) σε περιοχή ανάμεσα στη Βάρκιζα και στο Κορωπί, στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, όταν ένα αμάξι έπεσε στον γκρεμό.

Σύμφωνα με το irafina.gr, το σοκαριστικό περιστατικό είχε «πρωταγωνίστρια» μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και βγήκε από τον δρόμο, πέφτοντας σε γκρεμό, ύψους 30 μέτρων.

Μετά το ατύχημα, κινητοποιήθηκαν οι αρχές και στο σημείο βρέθηκαν εκτός από την Αστυνομία και η Πυροσβεστική για να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό της οδηγούν. Οι άνδρες της Πυροσβεστικής κατάφεραν να βγάλουν από όχημα την 60χρονη γυναίκα λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι.

Αμέσως μετά, η οδηγός μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας για να διαπιστωθεί ποια είναι η κατάσταση της υγείας της. 

