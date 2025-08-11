Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Δυτική Αττική: 17 συλλήψεις στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση κατά της εγκληματικότητας

Δυτική Αττική: 17 συλλήψεις στη μεγάλη α...

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Μενίδι

Σε συνολικά 17 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα (11/08) το πρωί στην Δυτική Αττική, για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Οι συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί, για -κατά περίπτωση- διακίνηση ναρκωτικών, ρευματοκλοπή και διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ έχουν εντοπιστεί ποσότητες ηρωίνης και μετρητά χρήματα.

Συγκεκριμένα, 8 άτομα συνελήφθησαν για ρευματοκλοπή, 1 για μη έκδοση ταυτότητας, 3 για ναρκωτικά και 5 για διατάραξη.

Ειδήσεις Τώρα

«Βρυχάται» η Αίτνα: Εντυπωσιακές εικόνες από τη νέα έκρηξη του ηφαιστείου

Τουρκία: Νέα βίντεο από τη στιγμή του σεισμού – Δεκάδες σπίτια κατέρρευσαν

«Καμίνι» την Κυριακή η Δυτική Ελλάδα – Σάρωσε στις υψηλότερες θερμοκρασίες της χώρας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αστυνομία Συλλήψεις

Ειδήσεις