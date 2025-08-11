Δυτική Αττική: 17 συλλήψεις στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση κατά της εγκληματικότητας

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Μενίδι
Σε συνολικά 17 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα (11/08) το πρωί στην Δυτική Αττική, για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.
Οι συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί, για -κατά περίπτωση- διακίνηση ναρκωτικών, ρευματοκλοπή και διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ έχουν εντοπιστεί ποσότητες ηρωίνης και μετρητά χρήματα.
Συγκεκριμένα, 8 άτομα συνελήφθησαν για ρευματοκλοπή, 1 για μη έκδοση ταυτότητας, 3 για ναρκωτικά και 5 για διατάραξη.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr