Ζάκυνθος: Φωτιά σε τουριστικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή των Βολιμών

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα σε τουριστικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή των Βολιμών στην Ζάκυνθο, σε απόσταση περίπου 3 ναυτικών μιλίων από την ξηρά.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο μηχανοστάσιο του σκάφους, με τους καπνούς να βγαίνουν από τους αεραγωγούς, γεγονός που επέτρεψε την άμεση αναγνώρισή της.

Η εκκένωση του σκάφους ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία επιχειρεί να σύρει το σκάφος προς την ξηρά, ώστε να πραγματοποιηθεί η κατάσβεση της φωτιάς.