Ζάκυνθος: Φωτιά σε τουριστικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή των Βολιμών

Άμεση εκκένωση και μεταφορά των επιβατών στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου
Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα σε τουριστικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή των Βολιμών στην Ζάκυνθο, σε απόσταση περίπου 3 ναυτικών μιλίων από την ξηρά.
Η πυρκαγιά ξέσπασε στο μηχανοστάσιο του σκάφους, με τους καπνούς να βγαίνουν από τους αεραγωγούς, γεγονός που επέτρεψε την άμεση αναγνώρισή της.
Η εκκένωση του σκάφους ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία επιχειρεί να σύρει το σκάφος προς την ξηρά, ώστε να πραγματοποιηθεί η κατάσβεση της φωτιάς.
