12 Έλληνες ηθοποιοί που πέθαναν με τραγικό τρόπο

Θρήνος επικρατεί τις τελευταίες ώρες με την είδηση πως η ηθοποιός, Σοφία Σεϊρλή πνίγηκε κολυμπώντας σε παραλία στους Φούρνους Ικαρίας.

Ο καλλιτεχνικός κόσμος έχει βυθιστεί στο πένθος με τον τραγικό και τόσο ξαφνικό θάνατό της.

Η απώλεια της φέρνει πολλές μνήμες από απώλειες ηθοποιών που πέθαναν εντελώς ξαφνικά και με τραγικό τρόπο…

