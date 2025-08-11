12 Έλληνες ηθοποιοί που πέθαναν με τραγικό τρόπο

Άλλοι έφυγαν μόνοι και ξεχασμένοι και τους εντόπισαν ημέρες ημέρες νεκρούς...
Θρήνος επικρατεί τις τελευταίες ώρες με την είδηση πως η ηθοποιός, Σοφία Σεϊρλή πνίγηκε κολυμπώντας σε παραλία στους Φούρνους Ικαρίας.
Ο καλλιτεχνικός κόσμος έχει βυθιστεί στο πένθος με τον τραγικό και τόσο ξαφνικό θάνατό της.
Η απώλεια της φέρνει πολλές μνήμες από απώλειες ηθοποιών που πέθαναν εντελώς ξαφνικά και με τραγικό τρόπο…
