Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

12 Έλληνες ηθοποιοί που πέθαναν με τραγικό τρόπο

12 Έλληνες ηθοποιοί που πέθαναν με τραγικό τρόπο

Άλλοι έφυγαν μόνοι και ξεχασμένοι και τους εντόπισαν ημέρες ημέρες νεκρούς...

Θρήνος επικρατεί τις τελευταίες ώρες με την είδηση πως η ηθοποιός, Σοφία Σεϊρλή πνίγηκε κολυμπώντας σε παραλία στους Φούρνους Ικαρίας.

Ο καλλιτεχνικός κόσμος έχει βυθιστεί στο πένθος με τον τραγικό και τόσο ξαφνικό θάνατό της.

Η απώλεια της φέρνει πολλές μνήμες από απώλειες ηθοποιών που πέθαναν εντελώς ξαφνικά και με τραγικό τρόπο…

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly

Ειδήσεις Τώρα

Βίκυ Καγιά: Φωτογραφίες από το εξοχικό της σπίτι στο Αχλάδι Ευβοίας

Δέσποινα Μοιραράκη: Κάνει διακοπές στη Λευκάδα

Δυτική Ελλάδα: Το Super Yacht LAUREN L στον Αστακό

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Spotlight