Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Βίκυ Καγιά: Φωτογραφίες από το εξοχικό της σπίτι στο Αχλάδι Ευβοίας

Βίκυ Καγιά: Φωτογραφίες από το εξοχικό τ...

Εκεί περνάει τις οικογενειακές διακοπές της

Μπορεί η Βίκυ Καγιά να επισκέπτεται αρκετά συχνά τη Μύκονο με τον σύζυγό της και τα παιδιά τους, ωστόσο, αγαπημένος της προορισμός επίσης είναι η Εύβοια.

Στο χωριό Αχλάδι, διαθέτει το δικό της εξοχικό σπίτι, το οποίο είναι ο ησυχαστήριό της.

Εκεί έχει περάσει πολλά καλοκαίρια της παιδικής της ηλικίας. Στο Αχλάδι πηγαίνει όταν θέλει να ηρεμήσει από τις δύσκολες υποχρεώσεις της καθημερινότητας και να χαλαρώσει με τα παιδιά της, Κάρολο Ηλία και Μπιάνκα, παίζοντας στη θάλασσα αλλά και κάνοντας διάφορες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly

Ειδήσεις Τώρα

Δυτική Ελλάδα: Το Super Yacht LAUREN L στον Αστακό

Δέσποινα Μοιραράκη: Κάνει διακοπές στη Λευκάδα

Άριελ Κωνσταντινίδη: Οι πρώτες δηλώσεις για τη γέννηση της κόρης της

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Βίκυ Καγιά

Spotlight