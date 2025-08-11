Βίκυ Καγιά: Φωτογραφίες από το εξοχικό της σπίτι στο Αχλάδι Ευβοίας

Μπορεί η Βίκυ Καγιά να επισκέπτεται αρκετά συχνά τη Μύκονο με τον σύζυγό της και τα παιδιά τους, ωστόσο, αγαπημένος της προορισμός επίσης είναι η Εύβοια.

Στο χωριό Αχλάδι, διαθέτει το δικό της εξοχικό σπίτι, το οποίο είναι ο ησυχαστήριό της.

Εκεί έχει περάσει πολλά καλοκαίρια της παιδικής της ηλικίας. Στο Αχλάδι πηγαίνει όταν θέλει να ηρεμήσει από τις δύσκολες υποχρεώσεις της καθημερινότητας και να χαλαρώσει με τα παιδιά της, Κάρολο Ηλία και Μπιάνκα, παίζοντας στη θάλασσα αλλά και κάνοντας διάφορες δραστηριότητες.

