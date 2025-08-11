Δέσποινα Μοιραράκη: Κάνει διακοπές στη Λευκάδα

Στη Λευκάδα βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Δέσποινα Μοιραράκη, απολαμβάνοντας ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η επιχειρηματίας και παρουσιάστρια του Cash or Trash γεμίζει τις μπαταρίες της και δεν σταματά να μοιράζεται φωτογραφίες από τις διακοπές της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Δέσποινα Μοιραράκη ανέβασε στιγμιότυπα που τη δείχνουν σε διάφορες στιγμές της ημέρας, είτε κατά τη βόλτα της στο νησί, είτε στο σκάφος, λίγο πριν κάνει τις βουτιές της στη θάλασσα.

Σε κάποια στιγμιότυπα μάλιστα, φωτογραφίζεται φορώντας το μαγιό της, ένα πορτοκαλί μπικίνι με λουλούδια. Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Δέσποινα Μοιραράκη έγραψε: «Μητέρα και γιος. Ήλιος θάλασσα και καλη διάθεση».