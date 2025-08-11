Κωνσταντίνος Αργυρός: Το βιβλίο της αδερφής του μπήκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας

Η αδερφή του Κωνσταντίνου Αργυρού , Αικατερίνη πέτυχε μια σημαντική διάκριση στον ακαδημαϊκό χώρο, καθώς το βιβλίο της «Νομικά Ζητήματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» εντάχθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας.

Στο έργο της, η συγγραφέας εξετάζει σε βάθος τις νομικές διαστάσεις της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, αναλύοντας το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων, τις νομικές μορφές που μπορούν να υιοθετήσουν και τα ζητήματα που προκύπτουν στην πράξη.

Η προσθήκη του βιβλίου στη συλλογή της Εθνικής Βιβλιοθήκης αποτελεί τιμητική αναγνώριση, καθώς το έργο της πλέον συγκαταλέγεται στην εθνική επιστημονική γνώση και αποτελεί πόρο για μελλοντικές έρευνες και μελέτες.