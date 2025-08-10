Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Διακοπές στην Άνδρο για Αθηνά Οικονομάκου και Λένα Δροσάκη

Διακοπές στην Άνδρο για Αθηνά Οικονομάκο...

Λίγες στιγμές χαλάρωσης

Μετά το μοναδικό ταξίδι στην Κένυα που έκανε η Αθηνά Οικονομάκου με τον σύντροφό της Μπρούνο Τσερέλα αποφάσισε να περάσει λίγες στιγμές χαλάρωσης με την καλή της φίλη Λένα Δροσάκη.  

Οι δυο ηθοποιοί, τις οποίες παρακολουθήσαμε τη σεζόν που πέρασε στην επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Ο πρώτος από εμάς», έχουν δημιουργήσει στενή σχέση και κάνουν συχνά κοινές εμφανίσεις και διαλείμματα χαλάρωσης.

Αυτή τη φορά επέλεξαν να αποδράσουν ταξιδεύοντας μέχρι την Άνδρο και να μοιραστούν τις ευχάριστες στιγμές που περνάνε μαζί στα social media.

bovary.gr

Ειδήσεις Τώρα

Δυτ. Ελλάδα: Αυτός είναι ο 42χρονος που σκοτώθηκε πέφτοντας από σκαλωσιά

Πάτρα: Η πινακίδα του «stop» που… μετακομίζει συνεχώς, προκαλεί κίνδυνο ατυχήματος- ΦΩΤΟ

Αύριο στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της Λένας Σαμαρά- Η επιθυμία της οικογένειας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Άνδρος Αθηνά Οικονομάκου Λένα Δροσάκη

Spotlight