Διακοπές στην Άνδρο για Αθηνά Οικονομάκου και Λένα Δροσάκη

Μετά το μοναδικό ταξίδι στην Κένυα που έκανε η Αθηνά Οικονομάκου με τον σύντροφό της Μπρούνο Τσερέλα αποφάσισε να περάσει λίγες στιγμές χαλάρωσης με την καλή της φίλη Λένα Δροσάκη.

Οι δυο ηθοποιοί, τις οποίες παρακολουθήσαμε τη σεζόν που πέρασε στην επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Ο πρώτος από εμάς», έχουν δημιουργήσει στενή σχέση και κάνουν συχνά κοινές εμφανίσεις και διαλείμματα χαλάρωσης.

Αυτή τη φορά επέλεξαν να αποδράσουν ταξιδεύοντας μέχρι την Άνδρο και να μοιραστούν τις ευχάριστες στιγμές που περνάνε μαζί στα social media.