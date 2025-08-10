Ευρωπαίοι ηγέτες για Ουκρανία εν όψει Αλάσκας: Συνδυασμός διπλωματίας και πίεσης στη Ρωσία για την ειρήνη

Ευρωπαίοι ηγέτες διαμήνυσαν σήμερα ότι «μόνο μια προσέγγιση που συνδυάζει ενεργή διπλωματία, υποστήριξη στην Ουκρανία και πίεση στη Ρωσική Ομοσπονδία» μπορεί να φέρει αποτέλεσμα στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Η κοινή δήλωση έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση Τραμπ για διμερή συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, ενώ έχει γίνει γνωστό πως η Ρωσία ζητά προσαρτήσεις εδαφών της Ουκρανίας, προκειμένου να σταματήσει τον πόλεμο.

Στην κοινή τους ανακοίνωση, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναφέρουν: «Χαιρετίζουμε το έργο του προέδρου (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ για να σταματήσει η σφαγή στην Ουκρανία» και «είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε το έργο αυτό σε διπλωματικό επίπεδο, καθώς και συνεχίζοντας την ουσιαστική στρατιωτική και οικονομική υποστήριξή μας στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης αυτής μέσω του έργου της συμμαχίας των προθύμων, και διατηρώντας και επιβάλλοντας περιοριστικά μέτρα στη Ρωσική Ομοσπονδία».

Τονίζουν ακόμη ότι «η Ουκρανία έχει την ελευθερία επιλογής για το πεπρωμένο της» και πως «ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο κατάπαυσης του πυρός ή μείωσης των εχθροπραξιών», υπογραμμίζοντας ότι «η πορεία προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία» και ότι «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία». Σημειώνουν επίσης πως «η τρέχουσα γραμμή επαφής θα πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων».

Παράλληλα, επαναλαμβάνουν ότι «η απρόκλητη και παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, του Μνημονίου της Βουδαπέστης και των διαδοχικών ρωσικών δεσμεύσεων» και επισημαίνουν «την ακλόνητη δέσμευσή μας στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας».

Την κοινή δήλωση υπογράφουν ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζα Μελόνι, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, η πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Άλεξ Στουμπ.