Συνάντηση στο Υπ. Αγροτικής ανάπτυξης για τις σφαγές των αρνιών και τη διάθεση του γάλακτος στην Αιτωλοακαρνανία

Συναντήθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρο Πρωτοψάλτη
Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη 6 Αυγούστου 2025, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέα Φίλια και του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρου Πρωτοψάλτη, παρουσία υπηρεσιακών στελεχών, σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά στο νόσημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας.
Κατά τη συζήτηση που διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα, ο κ. Φίλιας ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα για όλα τα μέτρα που έχουν λάβει οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση του νοσήματος, κάτω και από το πρίσμα της δέσμης των επτά μέτρων του Υπουργού κ. Τσιάρα και διαβεβαίωσε για την δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας της Περιφέρειας προς την κατεύθυνση της εφαρμογής όλων των προβλεπόμενων δράσεων. Επίσης, τόνισε ότι η ένταξη στην υψηλότερη κατηγορία των 14 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο, ως de minimis αποζημίωση για ζωοτροφές λόγω εγκλεισμού, των αιγοπροβατοτρόφων των Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, καθώς και του Δήμου Καλαβρύτων, είναι ένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης της κτηνοτροφίας της περιοχής.
Ταυτόχρονα, αναδείχθηκαν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην απαγορευμένη ζώνη της Αιτωλοακαρνανίας με τον περιορισμό των σφαγών των αιγοπροβάτων και διερευνήθηκαν τρόποι, προκειμένου να γίνει επανέναρξη, κάτω από αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα. Από πλευράς του Αντιπεριφερειάρχη τονίστηκε και η αναγκαιότητα για την διασφάλιση της απρόσκοπτης διάθεσης του γάλακτος προς τις γαλακτοβιομηχανίες για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα.
Η άψογη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είχαν ως αποτέλεσμα την εξάλειψη του νοσήματος της πανώλης και τον περιορισμό του νοσήματος της ευλογιάς και θα συνεχιστεί καθώς αποτελεί μονόδρομο για την σωτηρία της κτηνοτροφίας της Αιτωλοακαρνανίας με τις μικρότερες δυνατές απώλειες, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
