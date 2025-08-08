Πυρκαγιά στο Αγρίνιο στην περιοχή Ποταμούλα - Υπο έλεγχο η φωτιά

Ισχυρή δύναμη στο σημείο - Σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Συνεχίζονται οι ρίψεις και σπέυδουν κι άλλες δυνάμεις στο σημείο λόγω του ότι η πυρκαγιά είναι κοντά σε σπίτια
Καλύτερη είναι η εικόνα στην πυρκαγιά – Καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις την έθεσαν υπο έλεγχο. Στην πυρκαγιά επιχείρησαν και τέσσερα εναέρια μεσα
Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για φωτιά ποιυ ξέσπασε τις μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής (08.08.2025)στην περιοχή της Ποταμούλας στο Αγρίνιο.
Οι πρώτες πληροφορίες του agriniopress αναφέρουν ότι η φωτιά απειλεί κατοικημένη περιοχή, με τις πρώτες εικόνες που καταγράφονται να δείχνουν ότι είναι μία «ανάσα» από αυλές σπιτιών.
Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα.
Στη μάχη ρίχτηκαν και 3 αεροσκάφη.
Μάλιστα, λίγο μετά τις 16:30 στην περιοχή ήχησε και το 112, συστήνοντας στους κατοίκους να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς Αγρίνιο.
Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν επίσης επιστρατευτεί για την διαχείριση της κατάστασης καθώς και την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr