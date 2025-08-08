Πυρκαγιά στο Αγρίνιο στην περιοχή Ποταμούλα - Υπο έλεγχο η φωτιά

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Συνεχίζονται οι ρίψεις και σπέυδουν κι άλλες δυνάμεις στο σημείο λόγω του ότι η πυρκαγιά είναι κοντά σε σπίτια

Καλύτερη είναι η εικόνα στην πυρκαγιά – Καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις την έθεσαν υπο έλεγχο. Στην πυρκαγιά επιχείρησαν και τέσσερα εναέρια μεσα

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για φωτιά ποιυ ξέσπασε τις μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής (08.08.2025)στην περιοχή της Ποταμούλας στο Αγρίνιο.

Οι πρώτες πληροφορίες του agriniopress αναφέρουν ότι η φωτιά απειλεί κατοικημένη περιοχή, με τις πρώτες εικόνες που καταγράφονται να δείχνουν ότι είναι μία «ανάσα» από αυλές σπιτιών.

Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα.

Στη μάχη ρίχτηκαν και 3 αεροσκάφη.