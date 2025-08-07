Πάτρα: Ιερά πανήγυρη στο ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παραλία

Πλησιάζει η μεγάλη εορτή της χριστιανοσύνης, η Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου που τιμάται στις 15 Αυγούστου και ένας από τους Ιερούς Ναούς που πανηγυρίζουν και γιορτάζουν τη μεγάλη αυτή μέρα είναι & ο Ιερός Ναός στην Παραλία Πατρών, η "Παναγίτσα".

Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών της θρησκευτικής πανήγυρης θα ξεκινήσει την Δευτέρα 11-8-2025 με την ιερά παράκληση, το άγιον Ευχέλαιο και τα Εγκώμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο και τον Θεομητορικό Επιτάφιο. Ώρα έναρξης στις 7 το απόγευμα.

Εξάλλου όλοι γνωρίζουμε πως την ωραία αυτή περίοδο που διανύουμε από την 1η Αυγούστου έως τον Δεκαπενταύγουστο, την αποκαλούν και "Πάσχα του καλοκαιριού" λόγω της κατάνυξης, των εγκωμίων αλλά και της νηστείας που πολλοί τηρούν.

Η έξοδος της ιεράς εικόνας της Παναγίας θα γίνει την Πέμπτη 14-8 το πρωί και στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και θα ακολουθήσει στις 22.00 νυκτερινή Θεία λειτουργία.

Ανήμερα την Παρασκευή 15-8-2025 θα τελεστεί η πανηγυρική Θεία λειτουργία ενώ το απόγευμα στις 7 θα ψαλεί ο μεθέορτος εσπερινός, παράκληση και θα γίνει & λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας πέριξ του ναού.