Θλίψη και χαρά για τον Αμερικανό σούπερ σταρ Μπραντ Πιτ

Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή μέσω Instagram η κόρη του μικρότερου αδερφού τού ηθοποιού, Σίντνεϊ Πιτ (Sydney Pitt) , η οποία μοιράστηκε μία συγκινητική ανάρτηση στη μνήμη της γιαγιάς της.

Λίγα χρόνια αργότερα, μετακόμισαν στο Σπρίνγκφιλντ του Μιζούρι, όπου μεγάλωσαν ο Μπραντ που γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1963 και τα δύο μικρότερα αδέρφια του, Νταγκ και Τζούλι, σύμφωνα με το People.

Γεννημένη στο Μέμφις του Τενεσί, η Τζέιν Έτα Πιτ (Jane Etta Pitt) ήταν σύμβουλος σε σχολικές μονάδες. Παντρεύτηκε τον Γουίλιαμ Πιτ (William Pitt), πρώην ιδιοκτήτη εταιρείας φορτηγών, το 1962 στην Οκλαχόμα.

Ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) θρηνεί την απώλεια της μητέρας του, η οποία έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 84 ετών, την περασμένη Τρίτη 5 Αυγούστου 2025.

Την ίδια ώρα ο αγαπητός σούπερ σταρ, τιμημένος και με βραβείο Όσκαρ καλύτερου β' ανδρικού ρόλου, βλέπει την ταινία "F1: The Movie" όπου υποδύεται έναν βετεράνο οδηγό της Formula 1, να "σκίζει" εμπορικά, έχοντας πλέον φτάσει τα 552,5 εκατ. δολάρια παγκοσμίως & να αποτελεί πλέον και επισήμως την μεγαλύτερη εμπορική κινηματογραφική επιτυχία του Μπραντ Πιτ.

Μέχρι πρότινος, η εμπορικότερη ταινία με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, ήταν το «World War Z» του 2013 σε σκηνοθεσία Μαρκ Φόρστερ, με εισπράξεις 540 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η επιτυχία του "F1: The Movie" δεν αφορά μόνο τον λαμπερό πρωταγωνιστή της. Η ταινία που προβλήθηκε με επιτυχία και στην Πάτρα, σε σκηνοθεσία του Τζόζεφ Κοζίνσκι, έχει γίνει και η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών για την Apple Studios. Ξεπέρασε άλλες μεγάλες παραγωγές της, όπως το ιστορικό έπος «Napoleon».

Σημειωτέον πως ο Μπραντ Πιτ είναι στην ταινία "F1: The Movie" και εκ των παραγωγών της.

Στη λίστα με τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του 61χρονου ηθοποιού Μπραντ Πιτ, η καριέρα του οποίου απογειώθηκε μετά το ρόλο του στο "Θέλμα και Λουίζ" του Ρίντλει Σκοτ το 1991 και στο "Ποτάμι κυλά ανάμεσα μας" του Ρόμπερτ Ρέντφορντ το 1992, ακολουθούν η περιπέτεια «Mr. & Mrs. Smith» ($487 εκατομμύρια) όπου είχε συμπρωταγωνιστήσει με την πρώην σύζυγο του Αντζελίνα Τζολί, το «Ocean’s Eleven» ($450 εκατομμύρια) και το «Once Upon a Time… in Hollywood-Κάποτε...στο Χόλιγουντ» ($377 εκατομμύρια) του Κουέντιν Ταραντίνο, ταινία για την οποία κέρδισε και το Όσκαρ β' ανδρικού ρόλου στην απονομή του 2020 υποδυόμενος έναν κασκαντέρ στο Χόλιγουντ στα τέλη του '60.

Πάντως όπως γράφεται, παρά την εντυπωσιακή του πορεία στα ταμεία, ιδίως στο εξωτερικό όπου οι εισπράξεις ξεπερνούν τα 378 εκατ. δολάρια, το «F1» απέχει ακόμα πολύ από την κορυφή των μεγαλύτερων εισπρακτικών επιτυχιών του τρέχοντος έτους 2025.

Στην 1η θέση βρίσκεται το live action παιδικό φιλμ «Lilo & Stitch» της Disney με πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια και ακολουθούν η ταινία της Warner Bros, «A Minecraft Movie», με 955 εκατομμύρια δολάρια και το «Jurassic World: Rebirth» με 769 εκατομμύρια δολάρια που επίσης είδαμε στις Πατρινές αίθουσες.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ