Θεσσαλονίκη: Καρέ καρέ η παράσυρση γυναίκας από χείμαρρο σε δρόμο της Νεάπολης

Βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, καταγράφει την παράσυρση μιας γυναίκας από χείμαρρο, στη Λεωφόρο Παπανδρέου στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης, η οποία έχει μετατραπεί σε ποτάμι από την πρόσφατη κακοκαιρία.

Ανήμπορη να αντιδράσει από την ορμή του νερού, η γυναίκα σέρνεται στην άσφαλτο για αρκετά μέτρα.

Όπως ακόμη καταγράφεται στο βίντεο-ντοκουμέντο, ένας άνδρας βγαίνει από το κατάστημά του και τρέχει να την βοηθήσει. Ευτυχώς, καταφέρνουν να βγουν και οι δύο χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

«Δεν ξέρω αν θα ζούσα»

Η γυναίκα που παρασύρθηκε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι «Ήταν κακός υπολογισμός. Κακώς το έκανα. Ήταν ένα σοκ για εμένα. Μπήκα στον χείμαρρο με το ένα πόδι, με αποτέλεσμα να με ρίξει κατευθείαν ανάσκελα και να με πάρει μέσα το νερό. Ευτυχώς, δεν υπήρχε κάποιο γυαλί η σίδερο να καρφωθώ κάπου. Δεν ξέρω αν θα ζούσα».

Από την μεριά του, ο άνδρας που την βοήθησε και αυτόπτης μάρτυρας του συμβάντος, τόνισε μεταξύ άλλων πως: «Βλέπω φερτά υλικά και μια γυναίκα να σέρνεται στα νερά. Ασυναίσθητα βούτηξα να την βγάλω».

Σημειώνεται ότι μαζί με την γυναίκα ήταν και η κόρη της, η οποία έτρεχε πίσω της, προσπαθώντας να τη βοηθήσει. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η άτυχη γυναίκα σερνόταν για αρκετά μέτρα. Όταν σώθηκε, είπε στους ανθρώπους που τη βοήθησαν ότι σκεφτόταν πως δεν θα τα καταφέρει.

Σύμφωνα με τους κατοίκους, στο συγκεκριμένο σημείο κάθε φορά που βρέχει σχηματίζεται χείμαρρος.