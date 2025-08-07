Συλλυπητήρια του αντιδημάρχου Τάκη Πετρόπουλου για τον Δημήτρη Κάντα

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Τάκης Πετρόπουλος, με ανακοίνωση του εκφράζει την θλίψη για τον τραγικό χαμό του Πατρινού αθλητή, Δημήτρη Κάντα , στην προσπάθεια κατάβασής του από τον ορεινό όγκο των Γαλλικών Άλπεων και απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια σε όλους τους οικείους του.

Ο 33χρονος Πατρινός ορειβάτης φέρεται να έπεσε ενώ έκανε μόνος του αναρρίχηση, τη Δευτέρα 4-8, σε μια διαδρομή πρόσβασης στην κορυφή του Mont Blanc στις Γαλλικές Άλπεις στην περιοχή Haute-Savoie. Συγκεκριμένα, κατά την κατάβαση προς το καταφύγιο Goûter, έχασε την ισορροπία του, γλίστρησε και έπεσε στο κενό, σε υψόμετρο 3.835 μέτρων.