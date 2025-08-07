Back to Top
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Συλλυπητήρια του αντιδημάρχου Τάκη Πετρόπουλου για τον Δημήτρη Κάντα

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Τάκης Πετρόπουλος, εκφράζει την θλίψη για τον τραγικό χαμό του Πατρινού αθλητή, Δημήτρη Κάντα στις Γαλλικές Άλπεις

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Τάκης Πετρόπουλος, με ανακοίνωση του εκφράζει την θλίψη για τον τραγικό χαμό του Πατρινού αθλητή, Δημήτρη Κάντα, στην προσπάθεια κατάβασής του από τον ορεινό όγκο των Γαλλικών Άλπεων και απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια σε όλους τους οικείους του.

Ο 33χρονος Πατρινός ορειβάτης φέρεται να έπεσε ενώ έκανε μόνος του αναρρίχηση, τη Δευτέρα 4-8, σε μια διαδρομή πρόσβασης στην κορυφή του Mont Blanc στις Γαλλικές Άλπεις στην περιοχή Haute-Savoie. Συγκεκριμένα, κατά την κατάβαση προς το καταφύγιο Goûter, έχασε την ισορροπία του, γλίστρησε και έπεσε στο κενό, σε υψόμετρο 3.835 μέτρων.

