Πάτρα: Συλλυπητήρια του Δημάρχου για τον θάνατο του 33χρονου Δημήτρη Κάντα στο Mont Blanc

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με ανακοίνωσή του "εκφράζει την θλίψη του για την τραγική απώλεια του 33χρονου συμπολίτη αθλητή (μπάσκετ), ορειβάτη και φυσικού, Δημήτρη Κάντα, που έχασε την ζωή του κατά τη διάρκεια κατάβασης στον ορεινό όγκο των Γαλλικών Άλπεων.

Ο Δήμαρχος απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος και σε όλους τους οικείους του".