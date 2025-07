Ήττα για τους παίδες του ΝΟΠ - ΝΕΠ * Κυκλοφορούν τα διαρκείας του Ομίλου * Η ΝΕΠ πήρε Ιαπωνίδα

Πολλά γκολ και πλούσιο θέαμα είχε το… μενού της πρώτης αγωνιστικής στους τέσσερις ομίλους της Τελικής Φάσης του πρωταθλήματος Παίδων Κ15, η αυλαία της οποίας άνοιξε την Πέμπτη (24/7), στο κολυμβητήριο των Χανίων.

Οι προημιτελικοί της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο (26/7), ενώ οι ημιτελικοί, ο τελικός και οι αγώνες κατάταξης είναι προγραμματισμένοι την Κυριακή (27/7).

Τα αποτελέσματα (24/7):

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ: ΝΟ Χανίων – ΝΟ Πατρών 10-5

Β΄ΟΜΙΛΟΣ: ΠΑΟΚ – Ηλυσιακός ΑΟ 10-11

Γ΄ΟΜΙΛΟΣ: Παναθηναϊκός – ΑΝΟ Γλυφάδας 11-11

Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ: ΑΟ Π. Φαλήρου – ΑΠΚ Νεάπολης 22-7

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/7



Time Place Team A Result Team B

25/07 - 08:00 Ε.Α.Κ. ΧΑΝΙΩΝ Ν.Ο. ΧΑΝΙΩΝ 15 - 8 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ

25/07 - 09:15 Ε.Α.Κ. ΧΑΝΙΩΝ Π.Α.Ο.Κ. 19 - 8 ΝΕΟΣ ΓΥΜΝ ΣΥΛΛ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908

25/07 - 10:30 Ε.Α.Κ. ΧΑΝΙΩΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 14 - 5 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.

25/07 - 11:45 Ε.Α.Κ. ΧΑΝΙΩΝ Α.Ο.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 17 - 1 ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ.

25/07 - 18:00 Ε.Α.Κ. ΧΑΝΙΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ vs ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

25/07 - 19:15 Ε.Α.Κ. ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΟΣ ΓΥΜΝ ΣΥΛΛ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 vs ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο

25/07 - 20:30 Ε.Α.Κ. ΧΑΝΙΩΝ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. vs ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

25/07 - 21:45 Ε.Α.Κ. ΧΑΝΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. vs ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)