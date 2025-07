Γιάννης και Μαράια έτοιμοι για το ρινγκ - Το βίντεο του Αντετοκούνμπο σε προπόνηση μποξ

Το Eurobasket 2025 αργεί, όμως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προετοιμάζεται να δώσει... μπουνιές σε όποιον απειλήσει τη ρακέτα της εθνικής ομάδας μπάσκετ του Βασίλη Σπανούλη.

Μαζί με την αγαπημένη του Μαράια περνούν τις διακοπές τους στην Ελλάδα και βρήκαν τρόπο να περάσουν και άλλο χρόνο μαζί, καθώς έκαναν προπόνηση μποξ με προσωπικό προπονητή.

Όπως φαίνεται μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε ο «Greek Freak» στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, οι δύο τους κάνουν μαζί γυμναστική και συγκεκριμένα προπόνηση του μποξ.

Ο Γιάννης έγραψε στη λεζάντα: «we want all the smoke», μια ατάκα που υπάρχει στην κουλτούρα του χιπ χοπ και σημαίνει ότι κάποιος είναι έτοιμος για μάχη.

Το βίντεο μάλιστα συγκέντρωσε αρκετά σχόλια, με τον κόσμο να περιμένει να δει ξανά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παρκέ.

Μάλιστα σε ένα σημείο του βίντεο, ο Γιάννης ακούγεται να λέει στον προπονητή, «έχουμε πρόβλημα, είναι πάρα πολύ καλή», προκαλώντας του γέλιο.