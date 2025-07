Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 17 έως και 23 Ιουλίου 2025

Δύο οι νέες ταινίες, το φιλμ τρόμου "Ξέρω τι κάνατε πέρσι το Καλοκαίρι" και το παιδικό ανιμέισον φιλμ "Ο Χαμένος Τίγρης"

Το πρόγραμμα προβολών στις κλειστές, κλιματζιόμενες αίθουσες των Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 17 έως και την Τετάρτη 23-7-2025 έχει ως εξής: Αίθουσα 8 στις 20.50 και στις 23.10 καθημερινά "Ξέρω τι Κάνατε Πέρσι το Καλοκαίρι-I Know What You Did Last Summer" Ταινία τρόμου παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία Τζένιφερ Κέιτιν Ρόμπινσον. Με τους Μάντλιν Κλάιν, Τσέις Σούι Γουόντερς, Τζόνα Χάουερ-Κινγκ.



Το ξέρετε πως κάποιος το ξέρει: Πέντε φίλοι προκαλούν κατά λάθος ένα θανατηφόρο αυτοκινητικό ατύχημα, καλύπτουν την εμπλοκή τους και αποφασίζουν να το κρατήσουν μυστικό. Ένα χρόνο αργότερα, διαπιστώνουν έντρομοι πως κάποιος γνωρίζει τι έκαναν το περασμένο καλοκαίρι. Έχουμε δει την ιστορία σε τρεις διαφορετικές εκδοχές, η τέταρτη (4η) ταινία του διάσημου τρομο-franchise, όμως, επιχειρεί ένα δυναμικό reboot, όπου δίπλα σε ένα νεανικό καστ εμφανίζονται και παλιοί γνώριμοι (η Τζένιφερ Λαβ Χιούιτ και ο Φρέντι Πρινζ Τζούνιορ), οι οποίοι ίσως κρατούν και το κλειδί του φονικού μυστηρίου. Πρόκειται για σίκουελ της ομώνυμης ταινίας του 1998. Διάρκεια: 111 λεπτά. Διανομή από την Feelgood.

Αίθουσα 1 στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Ο Χαμένος Τίγρης-The Lost Tiger" Παιδικό ανιμέισον φιλμ παραγωγής 2024 από την Αυστραλία. Διάρκεια: 90 λεπτά. Ο Τίο - Teo είναι ένας νεαρός τίγρης που έχει υιοθετηθεί από μια στοργική οικογένεια καγκουρό παλαιστών. Μεγαλώνοντας στον κόσμο της "Καγκουρομανίας", μιας εκρηκτικής αθλητικής αρένας, αρχίζει να βλέπει οράματα τα οποία τον καλούν να ανακαλύψει την πραγματική του καταγωγή. Θα ξεκινήσει έτσι ένα συναρπαστικό ταξίδι προς το χαμένο Νησί. Ο Τίο λοιπόν αρχίζει ένα επικό ταξίδι για να σώσει την πατρίδα του από την καταστροφή και να καταλάβει επιτέλους πού ανήκει. Σκηνοθεσία: Σαντέλ Μάρεϊ. Διάρκεια: 90 λεπτά. Διανομή από την Σπέντζος Φιλμ.

Αίθουσα 3 στις 18.20 και στις 21.00 καθημερινά, Αίθουσα 7 στις 19.30 και στις 22.10 καθημερινά "Superman" Στην πρώτη δουλειά του από όταν ανέλαβε τα ηνία του στούντιο της DC, ο έμπειρος και αξιόπιστος Τζέιμς Γκαν ("Οι Φύλακες του Γαλαξία") μας συστήνει από τον αρχή τον περίφημο Άνθρωπο από Ατσάλι & αγαπημένο υπερήρωα μικρών και μεγάλων που πρωτοενσάρκωσε στη μεγάλη οθόνη ο αείμνηστος Κρίστοφερ Ριβ. Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Γκαν, όπως σχολιάζεται, μοιάζει να έχει λάβει πολύ σοβαρά το ρόλο του, καθώς έχει επιλέξει ένα φρέσκο πρόσωπο να υποδυθεί τον υπερήρωα Σούπερμαν, τον ανερχόμενο Ντέιβιντ Κόρενσουετ ("Twisters"), ενώ στο νέο αυτό reboot του "Superman" πρόκειται να συνυπάρξουν για πρώτη φορά στο σινεμά χαρακτήρες από όλο το φάσμα των κόμιξ της DC Comics. Κάτι που σημαίνει πως εκτός από αναμενόμενους ήρωες όπως η Λόις Λέιν (Ρέιτσελ Μπροσνάχαν) και ο Λεξ Λούθορ (τον υποδύεται ο Νίκολας Χουλτ που προσπάθησε να πάρει το ρόλο του Σούπερμαν), θα δούμε επίσης το σκυλάκι Krypto the Superdog, τον Mister Terrific (Έντι Γκατέγκι), τον Guy Gardner (Νέιθαν Φίλιον), την Hawkgirl (Ιζαμπέλα Μέρσεντ) και τον Metamorpho (Άντονι Κόριγκαν). Παίζει και ο Φρανκ Γκρίλο. Διάρκεια: 129 λεπτά. Διανομή από Tanweer. Η ταινία ξεκίνησε δυναμικά την πορεία της στα ταμεία. Στη χώρα μας το φιλμ έκοψε το 4ήμερο 10-13/7, σε 104 αίθουσες πανελλαδικά, 26.758 εισιτήρια και πήρε την 1η θέση στον πίνακα του box office. Παγκοσμίως η νέα ταινία "Superman" ήδη βρίσκεται στα 233 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις, από τα οποία τα 137,9 προέρχονται από τη Βόρειο Αμερική.

Αίθουσα 2 στις 19.00 και στις 21.45 καθημερινά "Jurassic World: Αναγέννηση" Η 40χρονη Αμερικανίδα σταρ (πρώην Black Widow) Σκάρλετ Γιόχανσον μπαίνει στο σύμπαν του υπερπιτυχημένου franchise του Jurassic & πρωταγωνιστεί στη νέα αυτή ταινία που βγήκε στη χώρα μας ταυτόχρονα με την έξοδο της στις ΗΠΑ. Το φαντασμαγορικό κινηματογραφικό σύμπαν που ξεκίνησε από τον "παραμυθά" του Χόλιγουντ, Στίβεν Σπίλμπεργκ στα ‘90s με το "Jurassic Park" (1993) επεκτείνεται ακόμα περισσότερο. Μια νέα τριλογία συστήνεται στο κοινό με πρώτο κεφάλαιο το "Jurassic World: Αναγέννηση" και πρωταγωνίστρια τη δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιό Σκάρλετ Γιόχανσον, την αλλοτινή μικρούλα του "Γητευτή των αλόγων" του Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Η αγαπητή σταρ υποδύεται μια επιστήμονα η οποία παίρνει μέρος σε μια επικίνδυνη αποστολή με στόχο τη συγκέντρωση γενετικού υλικού από μια σειρά γιγαντιαίων πλασμάτων ώστε να τα μελετήσει, ρισκάροντας τη ζωή της. Στη διανομή των ρόλων βρίσκουμε ακόμη τους Τζόναθαν Μπέιλι, Ρούπερτ Φρεντ και τον τιμημένο με Όσκαρ για το "Moonlight", Μαχερσάλα Αλί, ενώ τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Γκάρεθ Έντουαρντς ("Godzilla", "Rogue One: A Star Wars Story", "Ο Δημιουργός"). Διανομή από Tanweer. Διάρκεια: 134 λεπτά. Το «Jurassic World: Αναγέννηση», σε σχεδόν 2 εβαομάδες προβολής στη χώρα μας έχει κόψει πανελλαδικά, 36.821 εισιτήρια σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr. Στο εξωτερικό οι έως τώρα εισπράξεις της ταινίας είναι 537,3 εκατ. δολάρια παγκοσμίως σύμφωνα με το boxofficemojo.

Αίθουσα 1 στις 20.00 και στις 23.00 καθημερινά "F1: Η Ταινία" Ο Αμερικανός σούπερ σταρ Μπραντ Πιτ, τιμημένος με 2 βραβεία Όσκαρ, επέστρεψε σε ρόλο βετεράνου οδηγού της Φόρμουλα 1 και ο ρόλος του πήγε γούρι καθώς η ταινία γνωρίζει μεγάλη παγκόσμια επιτυχία. Η πολλά υποσχόμενη μηχανοκίνητη περιπέτεια του έμπειρου σκηνοθέτη Τζόζεφ Κοζίνσκι ("Tron Legacy", "Top Gun: Maverick") έχει ως πρωταγωνιστή τον 61χρονο Μπραντ Πιτ, ενώ γυρίσματα της ταινίας έχουν γίνει για περισσότερη αληθοφάνεια κατά τη διάρκεια πραγματικών grand prix, με τελευταίο αυτό του Άμπου Ντάμπι! Ο Πιτ υποδύεται έναν βετεράνο πιλότο της Φόρμουλα 1 που αναλαμβάνει ρόλο μέντορα ενός ανερχόμενου οδηγού στην ίδια ομάδα (τον ενσαρκώνει o 33χρονος Λονδρέζος ηθοποιός Damson Idris) που φιλοδοξεί να κατακτήσει πολλά περισσότερα από έναν απλό αγώνα. Σε μεγαλύτερη ηλικία το αλλοτινό αστέρι της Φόρμουλα 1, Σάννι Χέις (Μπραντ Πιτ) επιστρέφει ως μάχιμος οδηγός και δείχνει όχι μόνο τα κότσια και το πείσμα του για μία "ρεβάνς" αλλά και πολύτιμες συμβουλές & ανθρωπιά στο νέοτερο συναθλητή του. Ο Μπραντ Πιτ είναι δίχως υπερβολή ιδανικός για το ρόλο και σε τουλάχιστον δύο σκηνές της ταινίας είναι συγκινητικός. Δεν είναι τυχαία σούπερ σταρ παγκσομίου βεληνεκούς. Να θυμηθείτε ότι η ταινία θα φτάσει και σε κάποιες υποψηφιότητες στα Όσκαρ (σίγουρα καλύτερου μοντάζ) ενώ διοαθέτει και καταπληκτικό σάιυντρακ! Επίσης παίζουν ο Javier Bardem, η Kerry Condon ως η Κέιτι Μακένα, η "επιστήμων" στις τεχνικές προδιαγραφές των αγωνιστικών αυτοκινήτων που θα έχει & ειδύλλιο με τον Σάννι (Μπραντ Πιτ), ο Tobias Menzies στο ρόλο του κακού, η Κάλλι Κουκ, ο Δανός ηθοποιός Kim Bodnia, κ.α. Σενάριο: Joseph Kosinski, Ehren Kruger. Χρονολογία Παραγωγής: 2025 Διανομή από την Τanweer. Διάρκεια: 155 λεπτά. *Ο Damson Idris είναι κυρίως γνωστός από την τηλεοπτική αστυνομική σειρά που είχε σκηνοθετήσει ο John Singleton με τίτλο "Snowfall" που προβλήθηκε από τον Ιούλιο του 2017 εώς το 2023 στο FX. Η ταινία στη χώρα μας έχει ξεπεράσει τα 155.000 εισιτήρια. Παγκοσμίως οι εισπράξεις έχουν φτάσει τα 395,2 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 6 στις 19.15 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Πώς να Εκπαιδεύσετε το Δράκο σας - How to Train Your Dragon" Πρόκειται για live-action remake - ριμέικ της ταινίας ανιμέισον του 2010 "How to Train Your Dragon" της DreamWorks Animation που είχε κάνει τότε εισπράξεις 495 εκατ. δολαρίων. Η ταινία φαντασίας σε σενάριο & σκηνοθεσία του Ντιν Ντεμπλουά έκανε πρεμιέρα στη χώρα μας ταυτόχρονα με την έξοδο της στις Αμερικάνικες αίθουσες. Βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του 2003, της Cressida Cowell. O 3 φορές υποψήφιος για Όσκαρ, ο 55χρονος Καναδός Ντιν ΝτεΜπλουά, ο ευρηματικός δημιουργός πίσω από την καταξιωμένη τριλογία της DreamWorks Animation "Πώς να Εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας", επέστρεψε με μια εντυπωσιακή live-action μεταφορά της ταινίας που εγκαινίασε το διάσημο franchise. Οι θεατές θα βρεθούν & πάλι στο δύσβατο νησί του Μπερκ, όπου οι Βίκινγκ και οι δράκοι ήταν άσπονδοι εχθροί για γενιές. Ο Ψάρης (Μέισον Τέιμς), όμως, σκέφτεται διαφορετικά. Ο ευρηματικός αλλά παραμελημένος γιος του αρχηγού Στωικού του Μεγάλου (Τζέραρντ Μπάτλερ) αψηφά αιώνες παράδοσης όταν γίνεται φίλος με τον φοβερό δράκο Φαφούτη. Ο απίθανος δεσμός τους αποκαλύπτει την αληθινή φύση των δράκων, αμφισβητώντας τα θεμέλια της κοινωνίας των Βίκινγκ. Διάρκεια: 125 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Παραγωγοί: Marc Platt, Dean DeBlois και Adam Siegel. Γυρίσματα έγιναν στη Βόρεια Ιρλανδία. Η live action ταινία της Universal Pictures International, στο εξωτερικό έχει κάνει εισπράξεις 562,8 εκατ. δολαρίων σύμφωνα με το boxofficemojo, ενώ στη χώρα μας έχει κόψει πάνω από 60.000 εισιτήρια πανελλαδικά.

Αίθουσα 5 στις 18.40 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Έλιο - Elio" Ο 11χρονος Έλιο είναι ένας λάτρης του διαστήματος με ζωηρή φαντασία και ανυποχώρητη εμμονή με τους εξωγήινους σε σημείο που εύχεται να πέσει θύμα διαστημικής απαγωγής! Μία σειρά από συμπτώσεις θα εκπληρώσουν την ευχή του και ο Έλιο θα διακτινιστεί βαθιά στο σύμπαν και συγκεκριμένα στο Communiverse, έναν διαπλανητικό οργανισμό με εκπροσώπους από κάθε λογής μακρινούς γαλαξίες. Εκεί, θα τον θεωρήσουν λανθασμένα αρχηγό της Γης και ο Έλιο θα πρέπει να συνεννοηθεί με εκκεντρικές εξωγήινες προσωπικότητες και να ανακαλύψει ποιος είναι ο προορισμός του. Σκηνοθεσία: Adrian Molina του πολύ επιτυχημένου και αγαπημένου παιδικού φιλμ "Coco". Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται οι: Μιχάλης Ψυχράμης, Τάνια Παλαιολόγου, Κωνσταντίνος Ανδριόπουλος, Άγγελος Λιάγκος, Δημήτρης Μάριζας, Μαρία Ζερβού, Φοίβος Ριμένας, Μαριλένα Χατζηνικολαΐδη, Γιάννης Στεφόπουλος, Κατερίνα Γκίργκις, Αφροδίτη Αντωνάκη, Νέστορας Κοψιδάς, Νταίζη Σεμπεκοπούλου, Γιώτα Μηλίτση, Γιώργος Νικόπουλος. Στην πρωτότυπη, αγγλόφωνη κόπια του "Έλιο" της Ντίσνει & της Pixar, ακούγονται οι φωνές των Yonas Kibreab, Zoe Saldaña, Remy Edgerly, Brad Garrett, Jameela Jamil, και Shirley Henderson. Διανομή από την Feelgood. Το φημολογούμενο μπάτζετ της ταινίας είναι 150 εκατ. δολάρια. Οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας κυμαίνονται στα 118,1 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας η ταινία «Έλιο» έχει κόψει μέχρι 13-7-2025, 35.875 εισιτήρια πανελλαδικά.

Aίθουσα 8 στις 18.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Λίλο & Στιτς-Lilo & Stitch" Στη μακρά, πλέον, λίστα των ριμέικ κλασικών κινουμένων σχεδίων της εταιρείας κολοσσού Disney με ηθοποιούς, έρχεται να προστεθεί τώρα το αγαπημένο "Λίλο και Στιτς", το οποίο είχε παιχθεί το 2002 και είχε κάνει τότε εισπράξεις 273 εκατ. δολαρίων. Στο νέο live-action φιλμ σε σκηνοθεσία Dean Fleischer Camp και σενάριο των Chris Kekaniokalani Bright και Mike Van Waes, με το χαριτωμένο μπλε εξωγήινο ον που προκαλεί χάος στη Χαβάη, το ρόλο της Λίλο κρατά η Μάια Κεαλόχα, ενώ στη διανομή των ρόλων βρίσκουμε ακόμα, μεταξύ άλλων, τους Ελληνοκαναδό σταρ Ζακ Γαλιφιανάκη (Τhe Hangover), Μπίλι Μάγκνουσεν και Σίντι Αγκουντόνγκ. Την σκηνοθεσία υπογράφει o Ντιν Φλέισερ Καμπ του πολυβραβευμένου animation "Marcel the Shell with Shoes On" (2021). Η πρωτότυπη ταινία που είχε προβληθεί με επιτυχία και στην χώρα μας, περιστρέφεται γύρω από τη σχέση του Στιτς, ενός εξωγήινου πλάσματος σχεδιασμένου να καταστρέφει τα πάντα στο διάβα του και της Λίλο, μιας ορφανής Xαβανέζας που νομίζει ότι ο νέος φίλος της είναι σκύλος. Η νέα ταινία βγήκε στη χώρα μας σε διανομή Feelgood. Διάρκεια: 108 λεπτά. Οι εισπράξεις παγκοσμίως έχουν πλέον φτάσει τα 995,3 εκατ. δολάρια σύμφωνα με το σάιτ boxofficemojo.com. Στη χώρα μας το «Λίλο και Στιτς», σε περίπου 8 εβδομάδες προβολής έχει φτάσει πανελλαδικά, τα 247.560 εισιτήρια.