Ετοιμαστείτε για το νέο "Ξέρω Τι Κάνατε Πέρσι το Καλοκαίρι" - Από 17-7 στις Ελληνικές αίθουσες

Η ταινία τρόμου με τίτλο "Ξέρω Τι Κάνατε Πέρσι το Καλοκαίρι - I Know What You Did Last Summer" σε σκηνοθεσία της Jennifer Kaytin Robinson, βγαίνει την Πέμπτη 17-7-2025 στις κινηματογραφικές αίθουσες της χώρας μας σε διανομή της Feelgood, ταυτόχρονα με την πρεμιέρα της ταινίας στις ΗΠΑ.

Γνώριμος πραγματικά ο τίτλος. Το "I Know What You Did Last Summer" που χαρακτηρίζεται ως slasher φιλμ, σε σενάριο της Jennifer Kaytin Robinson και του Sam Lansky βασισμένο σε ιστορία των Leah McKendrick και Jennifer Kaytin Robinson, αποτελεί, όπως διαβάσαμε, σίκουελ -sequel (συνέχεια) στο "I Still Know What You Did Last Summer" (1998) που είχε κάνει πάνω από 84 εκατ. δολάρια παγκόσμιες εισπράξεις, καθώς & το 4ο φιλμ στο "I Know What You Did Last Summer" σινέ-franchise.

Η ταινία απ' όσο είδαμε, από την Πέμπτη 17-7-2025 θα παίζεται και στην Πάτρα, στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε.