Διπλωματικές παραστάσεις των σπουδαστών της Ανώτερης Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας παρουσιάζουν, τις διπλωματικές τους παραστάσεις στις 21, 25 & 27 Ιουνίου στο Θέατρο Μπάρρυ- Σανταρόζα 7, στην Πάτρα και 1 & 2 Ιουλίου 2025 στο θέατρο Σταθμός– Βίκτωρος Ουγκώ 55, στην Αθήνα.

Οι παραστάσεις:

Θέατρο Μπάρρυ, Πάτρα: 21 Ιουνίου 18:30 και 21:30

Θέατρο Σταθμός, Αθήνα: 2 Ιουλίου 21:30

Ηλέκτρα, Hugo Von Hofmannsthal

Μετάφραση: Κωνσταντίνος Χατζόπουλος

(Περιλαμβάνονται επίσης αποσπάσματα από έργα των Αισχύλου, Γιάννη Ρίτσου και Παύλου Μάτεσι)

Διδασκαλία-Σκηνοθεσία: Γιάννης Λεοντάρης

Διάρκεια παράστασης:100 λεπτά

Θέατρο Μπάρρυ, Πάτρα: 25 Ιουνίου 18:30 και 21:30

Χωρίς τίτλο

(Περιλαμβάνονται αποσπάσματα από τα έργα: «Εγώ» του Peter Flamm «Η ανάκριση» του Peter Weiss και «Ο πόλεμος δεν έχει πρόσωπο γυναίκας» της Svetlana Alexievich )

Διδασκαλία-Σκηνοθεσία: Λένα Φιλίπποβα

Διάρκεια παράστασης: 70 λεπτά

«Echoes of sync»

Μουσική: Spider, Spit and Broken Bells by Michel Banabila

Διδασκαλία-Χορογραφία: Γαβριέλα Αντωνοπούλου

Διάρκεια παράστασης: 9 λεπτά

Θέατρο Μπάρρυ, Πάτρα: 27 Ιουνίου 18:30 και 21:30 Θέατρο Σταθμός, Αθήνα: 1 Ιουλίου 21:30

Παιχνίδια σφαγής, Eugene Ionesco

Μετάφραση: Σοφία Διονυσοπούλου

Διδασκαλία-Σκηνοθεσία: Περικλής Μουστάκης

Διάρκεια παράστασης:100 λεπτά

Συμμετέχουν οι τελειόφοιτοι σπουδαστές:

Χριστίνα Αναγνώστου, Κυριακή Δρίτσα, Κωνσταντίνα Κούλη, Ελίνα Κυριλλή, Εύα Λάμπρου, Αθηνά Μαρκαντέ, Αργυρώ Πολίτη, Γιώργος Σώλος, Γεωργία Τσιμπλιδάκη, Αναστάσης Χαρέλας.

Διεύθυνση Σπουδών: Περικλής Μουστάκης

Για την είσοδο στο Θέατρο Μπάρρυ (Σανταρόζα 7 και Καρόλου, Πάτρα) θα δίνεται ατέλεια, με σειρά προτεραιότητας, λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων.