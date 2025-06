Το «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» ήχησε στους δρόμους της Πάτρας

Πλήθος διαδηλωτών βρέθηκαν, το απόγευμα της Κυριακής, στο κέντρο της Πάτρας κρατώντας πανό στα χέρια και σημαίες, φωνάζοντας συνθήματα για άμεση λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Προηγήθηκε στην πλατεία Γεωργίου και ακολούθησε πορεία στο κέντρο της πόλης.

Στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας ημέρας δράσης ενάντια στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού», πραγματοποιήθηκαν, σήμερα στην χώρα τουλάχιστον 40 συγκεντρώσεις σε διαφορετικά σημεία της χώρας, από την Κρήτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη.

Τα συνθήματα που κυριάρχησαν ήταν “Λευτεριά στην Παλαιστίνη”, “Νίκη στην Ιντιφάντα”, “Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη, αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη”, “Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά”, “From the river to the sea Palestine will be free”.