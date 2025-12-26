Συνάντηση Ζελένσκι-Τραμπ την Κυριακή

Στο Μαρ-α-Λάγκο
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Κυριακή στο Μαρ-α-Λάγκο, σύμφωνα με ανάρτηση στο X του δημοσιογράφου του Axios Μπαράκ Ραβίντ ο οποίος επικαλείται πληροφορία ουκρανού αξιωματούχου.
Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία.
