Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Συνάντηση Ζελένσκι-Τραμπ την Κυριακή

Συνάντηση Ζελένσκι-Τραμπ την Κυριακή

Στο Μαρ-α-Λάγκο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Κυριακή στο Μαρ-α-Λάγκο, σύμφωνα με ανάρτηση στο X του δημοσιογράφου του Axios Μπαράκ Ραβίντ ο οποίος επικαλείται πληροφορία ουκρανού αξιωματούχου.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία.

Ειδήσεις Τώρα

Κολωνάκι: Ανατροπή με τον θάνατο της Ελένης Παπαδοπούλου - Συνελήφθη ο γιος της

Αιγιάλεια: Έλεγαν ότι ήταν του ΔΕΔΔΗΕ και τους έκλεβαν - Τα «ghost phones» και ο τρόπος δράσης

Πάτρα: Πήγαν δήθεν για τα κάλαντα και τους έκλεψαν- Συνελήφθησαν 4 ανήλικοι

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ντόναλντ Τραμπ Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ειδήσεις