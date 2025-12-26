Δυτική Αχαΐα: Tράκαραν και μετά τους πέρασαν χειροπέδες

Συνελήφθησαν, προχθές το μεσημέρι, σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, δυο ημεδαποί

άνδρες, διότι οδηγώντας αυτοκίνητα, ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα, κατά το οποίο συγκρούστηκαν μετωπικά, με αποτέλεσμα να προκληθούν ελαφρές σωματικές βλάβες στους δυο οδηγούς, καθώς και οι υλικές ζημιές των οχημάτων, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.



Σύμφωνα με την αστυνομία, σε έλεγχο αλκοολομέτρησης που ενήργησαν οι αστυνομικοί διαπιστώθηκε ότι ο ένας οδηγός βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, ενώ στον δεύτερο οδηγό είχε

αφαιρεθεί η άδειας ικανότητας οδήγησης.



Σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

Συνελήφθη, προχθές το βράδυ, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι έπειτα από εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα υλικών

ζημιών, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε όχημα βρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.



Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών



Συνελήφθη, χθες το βράδυ, σε περιοχή της Αιγιαλείας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπόςάνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν δυο γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) και ένα γραμμάριο ακατέργαστη κάνναβη.