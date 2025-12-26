Αίγιο: Έκλεβαν ρεύμα και τους συνέλαβαν

Συνελήφθησαν, προχθές το πρωί, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, δυο ημεδαποί (άνδρας - γυναίκα), διότι έπειτα

από έλεγχο που διενεργήθηκε στις οικίες τους, από αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι τις ρευματοδοτούσαν παράνομα, χωρίς να

καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια, σύμφωνα με την αστυνομία.



Σύλληψη για κλοπή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών



Συνελήφθη, προχθές το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εισήλθε σε

κατάστημα υπεραγοράς και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 80 ευρώ. Στην κατοχή του συλληφθέντα οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν δέκα

ναρκωτικά δισκία για τα οποία δεν κατείχε την απαιτούμενη ιατρική συνταγή, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.



Συλλήψεις για παραβάσεις στα κέντρα διασκέδασης, στα μπαρ και στα όμοια καταστήματα

Συνελήφθη, προχθές το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και έχει θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα με ενισχυτή και ηχεία αναπαράγοντας μουσική, που υπερέβαινε την μέγιστη επιτρεπόμενη ηχοστάθμη.