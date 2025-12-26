Άρης Μουγκοπέτρος: Ένιωσα απειλή και φόβο για μένα και τα παιδιά μου, λέει η σύζυγός του μετά τη μήνυση και τη σύλληψή του

Η σύζυγός του Άρη Μουγκοπέτρου έκανε τις πρώτες της δηλώσεις μετά τη μήνυση που κατέθεσε εις βάρος του και τη σύλληψή του, με τον γνωστό δεξιοτέχνη του κλαρίνου να αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή απειλή.

Μιλώντας στην εκπομπή Live You την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, ανέφερε ότι ο ίδιος δεν λέει την αλήθεια σχετικά με όσα ισχυρίζεται. Όπως υποστήριξε, μπήκε στο σπίτι όπου διέμεναν μέχρι πρόσφατα χωρίς να έχει υπάρξει συμφωνία για την ώρα, ενώ παράλληλα φώναζε μπροστά στα παιδιά τους.

Η σύζυγος του Άρη Μουγκοπέτρου δήλωσε αναλυτικά: «Ένιωσα από τη χθεσινή επίσκεψη στο σπίτι, απειλή και φόβο για μένα και τα παιδιά μου. Τηλεφώνησα στον δικηγόρο μου και μου είπε να πάω στο αστυνομικό τμήμα να καταθέσω τα όσα αισθάνομαι. Από τις 15 Δεκεμβρίου είχε αποχωρήσει οικειοθελώς από το σπίτι και σε καθημερινή βάση επισκεπτόταν τα παιδιά. Λέει ψέματα ότι του απαγορευόταν να τα δει και ότι δεν του επέτρεπε να πάρει τα προσωπικά του αντικείμενα. Χθες μπήκε στο σπίτι από πόρτα που είχα αφήσει ανοιχτή για να αεριστεί, σε ώρα που δεν είχαμε συμφωνήσει. Φώναζε μπροστά στα παιδιά. Ήρθε στο σπίτι πάλι στις 17.30 την ώρα που εγώ ήμουν στο αστυνομικό τμήμα για να του κάνω μήνυση».