Άρης Μουγκοπέτρος: Ένιωσα απειλή και φόβο για μένα και τα παιδιά μου, λέει η σύζυγός του μετά τη μήνυση και τη σύλληψή του

Η μητέρα των παιδιών του δεξιοτέχνη του κλαρίνου έκανε τις πρώτες της δηλώσεις για όσα συνέβησαν ανήμερα των Χριστουγέννων
Η σύζυγός του Άρη Μουγκοπέτρου έκανε τις πρώτες της δηλώσεις μετά τη μήνυση που κατέθεσε εις βάρος του και τη σύλληψή του, με τον γνωστό δεξιοτέχνη του κλαρίνου να αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή απειλή.
Μιλώντας στην εκπομπή Live You την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, ανέφερε ότι ο ίδιος δεν λέει την αλήθεια σχετικά με όσα ισχυρίζεται. Όπως υποστήριξε, μπήκε στο σπίτι όπου διέμεναν μέχρι πρόσφατα χωρίς να έχει υπάρξει συμφωνία για την ώρα, ενώ παράλληλα φώναζε μπροστά στα παιδιά τους.
Η σύζυγος του Άρη Μουγκοπέτρου δήλωσε αναλυτικά: «Ένιωσα από τη χθεσινή επίσκεψη στο σπίτι, απειλή και φόβο για μένα και τα παιδιά μου. Τηλεφώνησα στον δικηγόρο μου και μου είπε να πάω στο αστυνομικό τμήμα να καταθέσω τα όσα αισθάνομαι. Από τις 15 Δεκεμβρίου είχε αποχωρήσει οικειοθελώς από το σπίτι και σε καθημερινή βάση επισκεπτόταν τα παιδιά. Λέει ψέματα ότι του απαγορευόταν να τα δει και ότι δεν του επέτρεπε να πάρει τα προσωπικά του αντικείμενα. Χθες μπήκε στο σπίτι από πόρτα που είχα αφήσει ανοιχτή για να αεριστεί, σε ώρα που δεν είχαμε συμφωνήσει. Φώναζε μπροστά στα παιδιά. Ήρθε στο σπίτι πάλι στις 17.30 την ώρα που εγώ ήμουν στο αστυνομικό τμήμα για να του κάνω μήνυση».
Σύμφωνα με τον δικηγόρο της συζύγου του δεξιοτέχνη του κλαρίνου, η μήνυση υποβλήθηκε αφού το πρωί της Πέμπτης 25 Δεκεμβρίου «μπούκαρε στο σπίτι τους στην Τρίπολη και έβαλε τη σύζυγό του σε έναν καναπέ επί 1,5 ώρα και την έβριζε και της έλεγε πράγματα απαξιωτικά για την ίδια και για την οικογένειά της. Αυτό έγινε παρουσία των ανήλικων παιδιών», ενώ ο μουσικός, από την πλευρά του κάνει λόγο για «προσχηματική μήνυση», υποστηρίζοντας πως είχαν ραντεβού για να πάρει τα παιδιά στις 5 το απόγευμα των Χριστουγέννων και όταν δεν βρήκε τη σύζυγο και τα παιδιά στο σπίτι, πήγε στο κατάστημα του αδελφού της. Εφόσον δεν τις βρήκε ούτε εκεί, πήγε στο τοπικό ΑΤ για να ζητήσει να εντοπίσουν τη γυναίκα του και εκεί ενημερώθηκε για τη μήνυση σε βάρος του με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Μέχρι αυτή την ώρα δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να υποβάλει και αυτός μήνυση σε βάρος της συζύγου του και πως το μόνο που ήθελε ήταν να δει τα παιδιά του.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr