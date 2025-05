Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 22 έως 28-5-2025

Στο "Oh, Canada" ο Paul Schrader υπογράφει και το σενάριο που όπως προείπαμε, είναι βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα που κυκλοφορεί & στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Πόλις.

Μια ταινία του Πολ Σρέιντερ, ο οποίος έχει ξανασυνεργαστεί με τον Ρίτσαρντ Γκιρ το 1980 στο φιλμ "American Gigolo-Επάγγελμα: Ζιγκολό". Ο 78χρονος Αμερικανός σκηνοθέτης Πολ Σρέιντερ μας έχει χαρίσει τα τελευταία χρόνια ξεχωριστές ταινίες όπως το "First Reformed-Ακρότητες" με τον Ίθαν Χοκ, το φιλμ "Μετρητής καρτών" με τον Όσκαρ Άιζακ το 2021 & το "Master Gardener" το 2022, με τους Joel Edgerton, Sigourney Weaver.

"Oh, Canada"

"Επικίνδυνη Αποστολή: Η Έσχατη Τιμωρία - Mission Impossible: The Final Reckoning"

Αίθουσα 1 στις 18.00 μόνο το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) και στις 20.20 (με υπότιτλους) καθημερινά,

Αίθουσα 3 στις 18.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο),

Αίθουσα 4 στις 19.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο),

Αίθουσα 5 στις 19.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο),

Αίθουσα 7 στις 17.30 μόνο το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο)

"Λίλο & Στιτς-Lilo & Stitch"

Στη μακρά, πλέον, λίστα των ριμέικ κλασικών κινουμένων σχεδίων της εταιρείας κολοσσού Disney με ηθοποιούς, έρχεται να προστεθεί τώρα το αγαπημένο "Λίλο και Στιτς", το οποίο είχε παιχθεί το 2002 και είχε κάνει τότε εισπράξεις 273 εκατ. δολαρίων.

Στο νέο live-action φιλμ σε σκηνοθεσία Dean Fleischer Camp και σενάριο των Chris Kekaniokalani Bright και Mike Van Waes, με το χαριτωμένο μπλε εξωγήινο ον που προκαλεί χάος στη Χαβάη, το ρόλο της Λίλο κρατά η Μάια Κεαλόχα, ενώ στη διανομή των ρόλων βρίσκουμε ακόμα, μεταξύ άλλων, τους Ελληνοκαναδό σταρ Ζακ Γαλιφιανάκη (Τhe Hangover), Μπίλι Μάγκνουσεν και Σίντι Αγκουντόνγκ.

Την σκηνοθεσία υπογράφει o Ντιν Φλέισερ Καμπ του πολυβραβευμένου animation "Marcel the Shell with Shoes On" (2021).

Η πρωτότυπη ταινία που είχε προβληθεί με επιτυχία και στην χώρα μας, περιστρέφεται γύρω από τη σχέση του Στιτς, ενός εξωγήινου πλάσματος σχεδιασμένου να καταστρέφει τα πάντα στο διάβα του και της Λίλο, μιας ορφανής Xαβανέζας που νομίζει ότι ο νέος φίλος της είναι σκύλος.

Η νέα ταινία βγαίνει στη χώρα μας σε διανομή Feelgood, ταυτόχρονα με την έξοδο της στις αίθουσες των ΗΠΑ.

Διάρκεια: 108 λεπτά.

Πρωταγωνιστούν: Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Chris Sanders, με τους Courtney B. Vance, Zach Galifianakis, και την πρωτοεμφανιζόμενη Maia Kealoha.