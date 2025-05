Tζέρεμι Στρονγκ, Κάννες: Ανακηρύχθηκε style icon- Στα ροζ, με bucket καπέλο και απίθανο ρολόι

Κόντρα στις επίσημες εμφανίσεις της στρατιάς λαμπερών κυριών, ο 46χρονος Αμερικανός Τζέρεμι Στρονγκ δεν ντύθηκε με τον συμβατικό τρόπο. Μιλάμε για έναν υπερταλαντούχο ερμηνευτή που έχει καταπλήξει στην πολύκροτη, δημοφιλή σειρά «Succession» αλλά και στο σατιρικό φιλμ The Apprentice για την άνοδο του Ντόναλντ Τραμπ. (Είδαμε την ταινία και κυριολεκτικά μας καθήλωσε στο ρόλο αδίστακτου δικηγόρου που πεθαίνει από Aids).

O Tζέρεμι Στρονγκ είναι πολυβραβευμένος και το περιοδικό Time τον συγκαταλέγει στη λίστα «100 most influential people». Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Yale και της Royal Academy of Dramatic Art του Λονδίνου, ήταν ένα απλό παιδί που μεγάλωσε στη Μασαχουσέτη και κατόπιν δούλεψε ως σερβιτόρος στο Soho της Νέας Υόρκης. Δυσκολεύτηκε να σταδιοδρομήσει καλλιτεχνικά ξεκινώντας από ρολάκια off Broadway…

