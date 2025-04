Πρώτες εικόνες από το «Mountainhead» του HBO σε σκηνοθεσία Τζέσι Άρμστρονγκ

Δόθηκε στη δημοσιότητα από το HBO το πρώτο teaser τρέιλερ για την τηλεοπτική ταινία με τίτλο «Mountainhead» σε σενάριο και σκηνοθεσία του 54χρονου Βρετανού Τζέσι 'Αρμστρονγκ (Jesse Armstrong), δημιουργού της βραβευμένης σειράς «Succession».

Η ταινία σηματοδοτεί την πρώτη σκηνοθετική του απόπειρα ενώ αποτελεί το πρώτο του σεναριακό έργο μετά το επιτυχημένο φινάλε της τηλεοπτικής του σειράς. Η ταινία όπως διαβάσαμε, πρόκιεται να προβληθεί στο HBO και στο Sky Cinema.

Πρωταγωνιστεί ο 62χρονος Αμερικανός ηθοποιός Στιβ Καρέλ (Steve Carell) της σειράς "The Office" αλλά και πολλών γνωστών ταινιών όπως The 40-Year-Old Virgin, Foxcatcher όπου προτάθηκε για το βραβείο Όσκαρ α' ανδρικού ρόλου, και Little Miss Sunshine, το μεγάλο ανεξάρτητο χιτ από το Φεστιβάλ Σάντανς.

Παίζουν και οι Τζέισον Σουόρτσμαν (Jason Schwartzman), Κόρι Μάικλ Σμιθ (Cory Michael Smith) και Ράμι Γιούσεφ (Ramy Youssef) ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Χάντλεϋ Ρόμπινσον (Hadley Robinson), Νταν Ορέσκες (Daniel Oreskes) και Άντι Ντέιλι (Andy Daly) μεταξύ άλλων.