Με πατρινό χρώμα η προπόνηση της Εθνικής Παίδων (Κ16)

Καλούνται σε Καμπ προπονήσεων - αξιολογήσεων, σε δύο γκρουπ, στα κολυμβητήρια του πάρκου "Γουδή" και του ΕΑΚΝ "Αγ. Κοσμά", οι παρακάτω αθλητές Κλιμακίων της Εθνικής ομάδας Παίδων Κ16, ως εξής:

α. Κολυμβητήριο «ΓΟΥΔΗ»: Τρίτη 22/4 (πρώτη συνάντηση 20:30) και Τετάρτη 23/4:

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ:

ΦΡΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ:

ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ:

ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ:

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ:

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ



ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ



ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



ΠΗΛΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ναυτικός Όμιλος Πατρών:

ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ:

ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΦΗ:

ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ:

ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ



ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ



β. ΕΑΚΝ «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ»: Πέμπτη 24/4 (πρώτη συνάντηση 10:00) και Παρασκευή 25/4:

ΑΣ ΑΡΗΣ:

ΤΑΓΡΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



ΛΙΤΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ:

MΠPOYTΣOΣ AΠOΣTOΛOΣ

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ:

ΑΛΕΥΡΑΣ ΙΑΣΩΝ



ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ



ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ



ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ:

ΓΛYNIAΔAKHΣ ANΔPEAΣ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ:

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΩΡΙΩΝ

ΠΑΟΚ:

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



ΚΑΡΑΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ



ΤΖΕΒΕΛΕΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ



ΤΟΥΡΤΣΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ:

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

WHO IS WHO

Ο Παναγιώτης Τουντόπουλος γεννήθηκε στις 15-4-2009 και είναι γηγενής παίκτης του ΝΟΠ, αγωνίζεται δε, στη θέση του περιφερειακού.

Εχει αγωνιστεί στις ομάδες προμίνι, μίνι παίδων, παίδων, εφήβων και νέων ανδρών του ΝΟΠ, ενώ από τον περασμένο Σεπτέμβριο προωθήθηκε και στην ανδρική ομάδα του Ομίλου. Μάλιστα έκανε ντεμπούτο στην Α1, πριν καν γίνει 16 ετών, αγωνιζόμενος εναντίον της Βουλιαγμένης.

Είναι γιος του παλιού άσου του ΝΟΠ στην δεκαετία του 90, των μεγάλων επιτυχιών, Βασίλη Τουντόπουλου και της ιατρού Όλγας Κουρέλη.