«And Just Like That», το πρώτο τρέιλερ για την 3η σεζόν

Οι φανατικοί του «Sex and the city», έγιναν «And Just Like That» λάτρεις και της new age συνέχειας της θρυλικής σειράς.

Αν σας έλειψαν οι ηρωίδες του πάλαι ποτέ «Sex and the city» Carrie Bradshaw Σάρα (Τζέσικα Πάρκερ), Charlotte York Goldenblatt (Κρίστιν Ντέιβις) και Miranda Hobbes (Σίνθια Νίξον), μάθετε πως επιστρέφουν στη μικρή οθόνη για να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις στην οικογένεια, την αγάπη και τη φιλία.

Το Max έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη 3η σεζόν του «And Just Like That», προσφέροντας μια πρώτη εικόνα από τα 12 νέα επεισόδια που θα ξεκινήσουν να προβάλλονται στην πλατφόρμα streaming στις 29 Μαΐου.

Στο φινάλε της δεύτερης σεζόν που προβλήθηκε τον Αύγουστο του 2023, η Carrie αποχαιρέτησε το εμβληματικό της διαμέρισμα στο Upper East Side και μετακόμισε στο Γκράμερσι Παρκ, ενώ η σχέση της με τον Aidan (Τζον Κόρμπετ) μπήκε σε αναμονή πέντε ετών, καθώς εκείνος αποφάσισε να μείνει κοντά στα παιδιά του στη Βιρτζίνια.

Στο μεταξύ, η Miranda βρήκε νέα δουλειά στον Οργανισμό Human Rights Watch και η Charlotte, με τα παιδιά της πλέον πιο ανεξάρτητα, επέστρεψε στην αγορά εργασίας, βρίσκοντας θέση σε μια γκαλερί τέχνης. Η τελευταία σκηνή της σεζόν ήταν με την Carrie να απολαμβάνει ένα Cosmopolitan σε μια γραφική ελληνική παραλία μαζί με την Seema (Σαρίτα Τσάντχερι), όπως αναφέρει το Variety.

Το τρέιλερ αποκάλυψε κάποια από τα νέα μέλη του καστ, συμπεριλαμβανομένων του Τζόναθαν Κέικ, Μεχκάντ Μπρουκς και Λόγκαν Μάρσαλ-Γκριν. Η Σάρα Ραμίρες και η Κάρεν Πίτμαν δεν επιστρέφουν στα νέα επεισόδια.