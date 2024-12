«And Just Like That» η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ κάνει τις πρώτες αποκαλύψεις για την 3η σεζόν της σειράς

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έδωσε μια μικρή γεύση για τη νέα επερχόμενη σεζόν της σειράς «And Just Like That», αποκαλύπτοντας ότι θα περιλαμβάνει ορισμένους «νέους αντρικούς» χαρακτήρες.

Η 59χρονη ηθοποιός που επιστρέφει ως Carrie Bradshaw για την τρίτη σεζόν του reboot του «Sex and the City» λέει ότι οι θαυμαστές μπορούν να περιμένουν μερικούς «πρόσθετους χαρακτήρες» που «δικαίως θα βρουν ένα πραγματικό σπίτι» στη σειρά.

Μιλώντας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ερυθράς Θάλασσας στη Σαουδική Αραβία την Τετάρτη, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Carrie [Bradshaw] έχει μια υπέροχη ιστορία με μερικές μεγάλες διακυμάνσεις. Σε αυτές τις αλλαγές εντάσσουμε ορισμένες μεγάλες ιδέες. Οι ανδρικοί χαρακτήρες επέστρεψαν και υπάρχουν και ορισμένοι νέοι».

Η ηθοποιός είπε επίσης ότι τα γυρίσματα της νέας σεζόν διήρκεσαν επτά μήνες με «υπερβολικά πολλές ώρες δουλειάς», ενώ η Carrie θα έχει μια «υπέροχη ιστορία» στην επερχόμενη σεζόν. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία άλλη πληροφορία για το σενάριο της τρίτης σεζόν.