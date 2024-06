Grand opening ξενοδοχείου με Κάιλι Μινόγκ, Κιμ Κατράλ και Balmain party στη Γλυφάδα

Η λεγόμενη Αθηναϊκή Ριβιέρα ανεβάζει της μετοχές της και γίνεται παγκόσμια είδηση προσελκύοντας διάσημες παρουσίες.

Λίγες μέρες μετά τα εγκαίνια της Astir Marina Βουλιαγμένης είχαμε ένα ακόμα σκηνικό κοσμοπολιτισμού. Στο επίσημο opening του ξενοδοχείου One&Only Aesthesis της Γλυφάδας – που θεωρείται το πιο υπερπολυτελές και ακριβό της περιοχής- συγκεντρώθηκαν για ένα τριήμερο stars όπως η Κάιλι Μινόγκ και η Κιμ Κατράλ και όχι μόνο.

Καλεσμένοι ήταν επίσης ο Αμερικανός τραγουδιστής Joe Jonas, o Αμερικανός ηθοποιός Liam Hemsworth, ο Βρετανός ηθοποιός Luke Evans, το μοντέλο Chanel Iman, ο παίκτης του αμερικάνικου football Davon Godchaux, το μοντέλο από την Αμερική Alton Mason, ο ισπανός fashion ambassador Jon Kortajarena, η Βρετανίδα ηθοποιός Gugu Mbatha-Raw, το μοντέλο και ηθοποιός από την Αυστραλία Gabriella Brooks, η Λιβανέζα ηθοποιός και τραγουδίστρια Jessy Abdo, η Βρετανίδα DJ και μοντέλο Zara Martin, η Ιταλίδα ηθοποιός Clotilde Esposito, ο Βρετανός συγγραφέας και curator Jack Guinness, η Βρετανίδα style influencer Jordan Grant και τα μοντέλα και influencers Jordan Mainoo-Hames και Caroline Daur. Στον εορτασμό ανταποκρίθηκαν και Ελληνες guests όπως οι Τατιάνα Στεφανίδου, Νίκος Ευαγγελάτος, Αντώνης Σρόιτερ, Σταματίνα Τσιμτσιλή, Γιώργος Καράβας, Έβελυν Καζαντζόγλου, Έλενα Γαλύφα, Μελία Κρέιλινγκ, Τόνια Σωτηροπούλου αλλά και ο Σάκης Ρουβάς που διασκέδασε με live εμφάνιση το κοινό.

Τα εγκαίνια το πρώτο βράδυ περιλάμβαναν συγκεκριμένα παραλιακό welcome cocktail στο ηλιοβασίλεμα και barefoot luxury houseparty στην Villa One, τη μεγαλύτερη ιδιωτική βίλα του θέρετρου έκτασης 922μ². Εκεί πέρα από τον Σάκη Ρουβά χειροκροτήθηκαν ο DJ και μουσικός παραγωγός DJ Betto, και η 20μελής ορχήστρα Synthony μαζί με DJs και vocalists. Το Σάββατο 8 Ιουνίου, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ιστορικού, γαλλικού οίκου Balmain, Olivier Rousteing, διοργάνωσε pool party και brunch λόγω της συνεργασίας του με το One&Only Aesthesis στο pool takeover. Πέρα από τους ξένους stars παρευρέθηκε και η Αννα Βίσση, η οποία δήλωσε θαυμάστρια της Κιμ Κατράλ από την εποχή του τηλεοπτικού Sex & the City.